Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf, rookoverlast houdt aan

Bij afvalverwerkingsbedrijf Attero aan de Energiestraat in Deurne heeft woensdagochtend een grote uitslaande brand gewoed. Er stond onder meer een loods met compost in brand. De brand is sinds kwart over negen onder controle en het sein brand meester is gegeven. Wel verwacht de brandweer dat de rookoverlast 'langdurig' aanhoudt in de directe omgeving van het bedrijf.

In de omgeving is rond kwart voor tien nog steeds een grote rookpluim te zien. Er zijn twee NL-Alerts uitgegeven in de omgeving die waarschuwen om uit de rook te blijven en ramen en deur gesloten te houden. De brandweer zegt dat de brand pas 'relatief laat' werd opgemerkt. "Eigenlijk pas rond halfzeven, toen het licht werd. Een grote dikke, zwarte rookpluim trok op dat moment over het dorp. Toen zagen mensen het", meldt een brandweerman.

Foto: Persbureau Heitink.

De brandweer is rond kwart voor tien nog enkel aan het nablussen. Het hele industrieterrein werd afgezet, maar is nu weer gedeeltelijk bereikbaar voor mensen die er moeten zijn. In de omgeving zijn twee NL-Alerts verstuurd met de waarschuwing om uit de rook te blijven. Rond kwart voor tien was de waarschuwing niet meer van kracht. Er zijn geen zorgen om asbest.

Een basisschool en een school voor speciaal onderwijs in Deurne blijven de hele dag dicht als gevolg van de brand bij afvalverwerkingsbedrijf Attero de hele dag dicht. Het gaat om basisschool De Piramide en BSO De Brigantijn. Beide zitten in een multifunctioneel gebouw in de buurt van het afvalverwerkingsbedrijf. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

