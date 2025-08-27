Scholen hele dag dicht door brand in de buurt: 'Het zag zwart van de rook'

Een basisschool en een school voor speciaal onderwijs in Deurne blijven woensdag als gevolg van de brand bij afvalverwerkingsbedrijf Attero de hele dag dicht. Het gaat om basisschool De Piramide en BSO De Brigantijn. Beide zitten in een multifunctioneel gebouw in de buurt van het afvalverwerkingsbedrijf.

"Het zag hier vanmorgen zwart van de rook", vertelt Ine van Dijk, leerkracht van SBO De Brigantijn, de school voor speciaal onderwijs. "Binnen hing een sterke rookgeur. De directeur heeft vanmorgen meteen de brandweer gebeld en zij adviseerde om het gebouw vandaag helemaal te sluiten.”

Op de twee scholen samen zitten in totaal meer dan honderdzeventig leerlingen. In het gebouw zijn drie leerkrachten aanwezig om kinderen die woensdagochtend toch komen op te vangen. “Er zijn kinderen die het bericht niet hebben meegekregen”, zegt Van Dijk. "Sommigen komen van verder weg, met een taxi. Zij gaan nu weer naar huis."

De rook is volgens Van Dijk in de loop van de ochtend wat weggetrokken, net als de geur in het gebouw.