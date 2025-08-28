Deze verdediger met een beroemde naam leidt de defensie van FC Eindhoven
Volgens de voetballer is er geen enkele twijfel: Johan Neeskens is zijn vader: “Veel mensen kennen het verhaal niet, maar ik wel. Hij is mijn vader, we hebben mooie momenten gehad. Ik ben niet naar Nederland gekomen om me te bewijzen. Of ik qua uiterlijk op hem lijk? Natuurlijk! Als speler is het moeilijk vergelijken, de tijden zijn veranderd.”
John Neeskens Ramirez, zoals Johns zijn volledige naam luidt, werd geboren in de Verenigde Staten, maar groeide grotendeels op in Spanje. Twee landen waar de voormalig topvoetballer Johan Neeskens een bekende verschijning was. "Ik weet dat hij ook heel beroemd was in Nederland. Het maakt me trots dat hij mijn vader is.”
Johan Neeskens stond onder andere bekend om zijn snoeiharde penalty’s. De bekendste is de strafschop in de WK-finale van 1974 tegen West-Duitsland die hij door het midden binnen knalde. “Je moet aan de trainer vragen of ik op het lijstje met penaltynemers bij FC Eindhoven sta. Hopelijk mag ik er eentje nemen, ik wil de verantwoordelijkheid graag nemen. Of ik door het midden schiet, gaan jullie dan vanzelf zien.”
Met zijn 31 jaar en zijn ervaring bij veel clubs in Amerika, Spanje en Slowakije ging deze zomer een wens in vervulling: een verhuizing naar Nederland. “Ik wilde hier ooit eens voetballen en nu was de kans er. Bij FC Eindhoven ben ik fantastisch opgevangen, ik voelde me er direct thuis. De voetbalstijl in Nederland past bij me, het lijkt op Spanje. Wonen in Eindhoven bevalt me ook goed.”
De Spaans-Amerikaanse verdediger draagt niet de aanvoerdersband, maar is wel de leider in de Eindhovense defensie. “Ik neem een hoop ervaring mee en probeer mijn teamgenoten binnen en buiten de lijn te helpen. In het veld ben ik een prater en doe ik alles voor het team. We hebben een jonge groep en de spelers tonen een goede mentaliteit. Dat we de eerste drie wedstrijden hebben gewonnen, maakt me blij.”
Trainer Maurice Verberne is tevreden over de komst van Neeskens. “Het is een hele fijne en normale jongen die heel goed met de groep bezig is. Hij heeft een andere mentaliteit dan wij in Nederland gewend zijn. Die Spaanse over-mijn-lijk-mentaliteit met verdedigen, daar neemt hij de jongens in mee.”
Medekoploper
Trainer Maurice Verberne van FC Eindhoven is trots op de negen punten uit drie wedstrijden. “Het geeft de bevestiging dat we op de goede weg zitten. Verdedigend staat het goed en op de momenten dat we kunnen voetballen, doen we dat. We staan wel met beide beentjes op de grond, het is niet aan ons om te gaan zweven."
"Het seizoen duurt nog heel lang. Het doel bij FC Eindhoven is om attractief te spelen en spelers de kans te geven zich te ontwikkelen, zodat ze of langer bij ons blijven of verkocht kunnen worden aan andere clubs. Maar we zijn ook sportmannen en willen natuurlijk het maximale uit een seizoen halen. De play-offs halen is voor ons een prijs.”
Vrijdag om 20.00 uur speelt FC Eindhoven in Kerkrade tegen Roda JC