Deze verdediger met een beroemde naam leidt de defensie van FC Eindhoven

FC Eindhoven is samen met Jong PSV de verrassende koploper in de Keuken Kampioen Divisie (KKD). Bij de Blauwwitten is John Neeskens een opvallende basisspeler. De 31-jarige Spaans-Amerikaanse verdediger zegt dat hij de zoon is van de vorig jaar overleden oud-international Johan Neeskens, al heeft hij hem nooit openlijk erkend. De droom van John was om ooit in Nederland te voetballen en in Eindhoven krijgt hij die kans. “Extra druk geeft de naam Neeskens niet, ik ben er trots op”, zegt John.

Volgens de voetballer is er geen enkele twijfel: Johan Neeskens is zijn vader: “Veel mensen kennen het verhaal niet, maar ik wel. Hij is mijn vader, we hebben mooie momenten gehad. Ik ben niet naar Nederland gekomen om me te bewijzen. Of ik qua uiterlijk op hem lijk? Natuurlijk! Als speler is het moeilijk vergelijken, de tijden zijn veranderd.” John Neeskens Ramirez, zoals Johns zijn volledige naam luidt, werd geboren in de Verenigde Staten, maar groeide grotendeels op in Spanje. Twee landen waar de voormalig topvoetballer Johan Neeskens een bekende verschijning was. "Ik weet dat hij ook heel beroemd was in Nederland. Het maakt me trots dat hij mijn vader is.”

Johan Neeskens stond onder andere bekend om zijn snoeiharde penalty’s. De bekendste is de strafschop in de WK-finale van 1974 tegen West-Duitsland die hij door het midden binnen knalde. “Je moet aan de trainer vragen of ik op het lijstje met penaltynemers bij FC Eindhoven sta. Hopelijk mag ik er eentje nemen, ik wil de verantwoordelijkheid graag nemen. Of ik door het midden schiet, gaan jullie dan vanzelf zien.”

Met zijn 31 jaar en zijn ervaring bij veel clubs in Amerika, Spanje en Slowakije ging deze zomer een wens in vervulling: een verhuizing naar Nederland. “Ik wilde hier ooit eens voetballen en nu was de kans er. Bij FC Eindhoven ben ik fantastisch opgevangen, ik voelde me er direct thuis. De voetbalstijl in Nederland past bij me, het lijkt op Spanje. Wonen in Eindhoven bevalt me ook goed.” De Spaans-Amerikaanse verdediger draagt niet de aanvoerdersband, maar is wel de leider in de Eindhovense defensie. “Ik neem een hoop ervaring mee en probeer mijn teamgenoten binnen en buiten de lijn te helpen. In het veld ben ik een prater en doe ik alles voor het team. We hebben een jonge groep en de spelers tonen een goede mentaliteit. Dat we de eerste drie wedstrijden hebben gewonnen, maakt me blij.”

Trainer Maurice Verberne is tevreden over de komst van Neeskens. “Het is een hele fijne en normale jongen die heel goed met de groep bezig is. Hij heeft een andere mentaliteit dan wij in Nederland gewend zijn. Die Spaanse over-mijn-lijk-mentaliteit met verdedigen, daar neemt hij de jongens in mee.”