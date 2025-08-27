Navigatie overslaan

Auto met kind erin belandt op zijn kop na botsing

Vandaag om 10:42 • Aangepast vandaag om 11:17
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Een auto is woensdagochtend op zijn kop op de weg beland na een botsing met een geparkeerde wagen in Breda. Het ongeval gebeurde op de Terheijdenseweg.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De geparkeerde auto stond in een parkeervak naast de weg. Om nog onduidelijke reden reed de auto tegen de geparkeerde wagen aan. Beide auto's hebben veel schade.

In de auto die op zijn kop belandde, zat een kind, maar bij het ongeluk raakte niemand gewond. De weg is rond kwart voor elf nog dicht, maar zal naar verwachting snel weer open gaan.

