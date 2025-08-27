Auto met kind erin belandt op zijn kop na botsing

Een auto is woensdagochtend op zijn kop op de weg beland na een botsing met een geparkeerde wagen in Breda. Het ongeval gebeurde op de Terheijdenseweg.

De geparkeerde auto stond in een parkeervak naast de weg. Om nog onduidelijke reden reed de auto tegen de geparkeerde wagen aan. Beide auto's hebben veel schade. In de auto die op zijn kop belandde, zat een kind, maar bij het ongeluk raakte niemand gewond. De weg is rond kwart voor elf nog dicht, maar zal naar verwachting snel weer open gaan.