Recreatie verboden op park van Gillis, ook alcoholvergunning ingetrokken

De gemeente Terneuzen verbiedt per direct recreatie op het vakantiepark Marina Beach van ondernemer en tv-persoonlijkheid Peter Gillis. Het park ligt in Hoek in Zeeuws-Vlaanderen. De burgemeester van terneuzen, waar Hoek onder valt, heeft besloten geen exploitatievergunning voor het park te verlenen. Ook is besloten de alcoholvergunning en horeca-exploitatievergunning voor Marina Beach in te trekken. Het park staat al geruime tijd te koop.

De gemeente Terneuzen besloot in februari vorig jaar een exploitatievergunning verplicht te stellen voor Marina Beach en andere campings en recreatieparken met meer dan 35 verblijfsplekken.

De burgemeester heeft de exploitatievergunning geweigerd na een eerder bibob-onderzoek van de gemeente. Met een bibob-onderzoek wordt gekeken of de ondernemer die de aanvraag doet geen banden heeft met criminelen of dat er andere risico's zijn op het gebied van integriteit. De inhoud van dat onderzoek is nooit bekendgemaakt. Die mag de gemeente niet naar buiten brengen.

Clinch

Gillis ligt met menig gemeente in de clinch. Verschillende gemeenten trokken zijn horecaexploitatievergunning in uit angst voor criminele activiteiten. Hierdoor moest hij parken verkopen. Met een potentiële koper van zijn parken heeft Gilles het nu ook aan de stok omdat die koper zich wil terugtrekken.