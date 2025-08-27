Efteling kiest voor Raveleijn-show zónder paarden en voegt attractie toe

De Efteling gaat geen gebruik meer maken van levende dieren in de paardenshow Raveleijn. De show in het openluchttheater wordt helemaal vernieuwd, met een nieuwe verhaallijn en extra showeffecten. Het themagebied gaat daarnaast op de schop. Er komt onder meer een nieuwe attractie bij.

Over de hoofdrol van de paarden in de show was de afgelopen jaren het nodige te doen. De Partij voor de Dieren keerde zich in 2019 tegen de show, omdat paarden met een brandende deken op de rug galoppeerden. Ook werd de show enkele keren verstoord door dierenactivisten. In het themagebied van Raveleijn staan een openluchtarena waar de gelijknamige paardenshow speelt, een restaurant en het kantoor van de Efteling. In het verhaal van de paardenshow worden vijf ruiters naar de magische stad Raveleijn geroepen om het te verdedigen tegen de kwade graaf Olaf. Daar komt nu verandering in met, volgens het attractiepark, een andere verhaallijn, 'indrukwekkende showeffecten' en aanpassingen aan het decor.