Efteling kiest voor Raveleijn-show zónder paarden en voegt attractie toe
Over de hoofdrol van de paarden in de show was de afgelopen jaren het nodige te doen. De Partij voor de Dieren keerde zich in 2019 tegen de show, omdat paarden met een brandende deken op de rug galoppeerden. Ook werd de show enkele keren verstoord door dierenactivisten.
In het themagebied van Raveleijn staan een openluchtarena waar de gelijknamige paardenshow speelt, een restaurant en het kantoor van de Efteling. In het verhaal van de paardenshow worden vijf ruiters naar de magische stad Raveleijn geroepen om het te verdedigen tegen de kwade graaf Olaf. Daar komt nu verandering in met, volgens het attractiepark, een andere verhaallijn, 'indrukwekkende showeffecten' en aanpassingen aan het decor.
Ook zullen er in de show dus geen levende dieren meer worden gebruikt. Wel blijven de huidige hoofdpersonages te zien. De nieuwe show is straks vaker dan ooit te zien: meerdere keren per dag en bijna het hele jaar door.
Extra attractie
Het themagebied rond Raveleijn krijgt ook wat aanpassingen. De horecalocatie wordt uitgebreid en er komt een souvenirwinkel. Daarnaast zet de Efteling net buiten de stadsmuur van Raveleijn een nieuwe attractie neer.
"Het wordt een ronddraaiende zweef-beleving, waarbij bezoekers als het ware meevliegen met de vleugels van raven", legt Koen Sanders, directeur product, markt en imago van de Efteling uit. "De vele, vloeiende bewegingen en kantelingen zorgen voor een gevoel van intensiteit en spanning waardoor het een echte thrill-ervaring wordt."
Het vernieuwde gebied opent waarschijnlijk eind 2026. De huidige paardenshow is dit seizoen voor het laatst te zien.