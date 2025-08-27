Rookgranaat veroorzaakt grote brand op de Oirschotse Heide

Op de Oirschotse Heide in Oirschot is woensdag iets voor het middaguur een grote brand uitgebroken. De brand is ontstaan door een rookgranaat en is dicht bij het oefenterrein van defensie uitgebroken. Er is geen vuur meer te zien, maar het nablussen van de grond gaat nog uren duren, meldt de Veiligheidsregio.

Een stuk grond van 100 meter bij 150 meter vloog in brand. Er is opgeschaald door de brandweer naar 'zeer grote brand'. De rookpluim is in de wijde omtrek te zien.

In Oirschot wordt woensdag geoefend met Chinook-transporthelikopters. Die vliegen tussen negen en halfvijf boven de gemeente. De brandweer is met vier bluswagens en die waterwagens ter plaatse om het vuur te blussen. De brand was aanvankelijk lastig bereikbaar voor de brandweer.