Grote hoeveelheid verdovende middelen gevonden bij invallen

Bij invallen op vier verschillende plekken in de gemeenten Moerdijk en Rucphen heeft de politie tientallen kilo's verdovende middelen en medicijnen gevonden. Er zijn drie mannen aangehouden.

Het gaat om twee mannen van 33 en 39 jaar uit de gemeente Moerdijk en één man van 46 jaar uit gemeente Rucphen. Zij worden verdacht van het handelen in illegale medicijnen en verdovende middelen, waarbij de goederen vanuit Nederland naar het buitenland worden verstuurd.

Bij de doorzoekingen van de verschillende panden, waaronder huizen, werden onder andere MDMA, lsd en amfetamine gevonden door de politie. Ook werden er dozen met medicijnen en zwaar vuurwerk, zoals Cobra's in beslag genomen. In de panden lagen ook verpakkingsmaterialen om de middelen te verpakken.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies startte onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie een onderzoek nadat er in België een aantal pakketten met medicijnen en verdovende middelen werden onderschept. Een aantal weken geleden wist de politie ook een zending met veertig kilo MDMA-pillen te onderscheppen in Nederland.

De verdachten zitten vast voor verhoor en worden 29 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris.