Ramkrakers richten ravage aan bij familiebedrijf: 'Vreselijk'

De medewerkers van winkel Jos Martens& Zoon in Mariahout zijn geschrokken van de ramkraak woensdagmorgen. Vijf jaar geleden was de winkel ook al slachtoffer van een inbraak, maar zo erg als nu was het nooit. De hele pui van de winkel ligt eruit. Toch laten de medewerkers zich niet uit het veld slaan. "Iedereen is welkom, maar we hebben iets minder spullen dan normaal", zegt medewerker Teun.

De ramkraak gebeurde woensdagochtend vroeg, rond zes uur. "Dat vonden we nog vrij laat, normaal gebeurt zoiets in de nacht", zegt Teun. Een paar uur later kreeg hij een telefoontje dat de verdachten bij een grenscontrole in Duitsland staande waren gehouden. Het busje waarin zij reden, lag vol met landbouw- en tuinartikelen die ze in de winkel verkopen. Na het eerste onderzoek in Duitsland zijn ze nu officieel geen verdachten in het onderzoek, laat een politiewoordvoerder weten. Wel zullen de spullen in de bus nog verder worden onderzocht.

"Er zijn zo'n dertig artikelen gestolen, vooral kleinere spullen zoals heggenscharen en grastrimmers", weet Teun. Het komt volgens hem in de branche wel vaker voor dat dieven zich op brutale wijze naar binnen werken bij winkels. De gestolen spullen, zijn best wat waard, maar de grootste schade is aangericht aan de pui van de winkel. Voor het pand is woensdag een lint gespannen. De complete pui is eruit gereden, ramen zijn gebarsten en in de winkel ligt het vol met glasscherven en stukken kozijn.

Ook in de winkel is er flinke schade (foto: Omroep Brabant).

"Het zal even duren, voordat er een nieuwe pui komt, want je moet maar iemand vinden die tijd heeft", verzucht Teun. Wel geeft hij aan dat de pui woensdag nog wordt dichtgetimmerd. De eigenaar van het familiebedrijf is deze woensdag zelf niet aanwezig. Teun: "Zijn vader, de oud-eigenaar, is onlangs overleden. Dat is al vreselijk en dan komt dit er nog bij." Het bedrijf wordt al vier generaties door de familie gerund. Sinds de inbraak vijf jaar geleden zijn er voor de winkel zware plantenbakken, met stenen erin, voor de ingang gezet. Maar die hebben de ramkrakers niet tegengehouden: ze zijn tussen de bakken door naar binnen gereden.

De ramkrakers zijn tussen de plantenbakken naar binnen gereden (foto: Omroep Brabant).