Ravage bij winkel na ramkraak, verdachten paar uur later gepakt

De vermoedelijke daders van de ramkraak bij de winkel Jos Martens& Zoon in Mariahout zijn woensdagochtend in Duitsland aangehouden. Het gaat om twee mannen, zo bevestigt de politie aan Omroep Brabant. De verdachten werden een paar uur na de ramkraak staande gehouden bij een grenscontrole. In het busje waarin ze zaten, stonden achterin verschillende landbouw- en tuingereedschappen. Precies het soort spullen dat in de winkel in Mariahout wordt verkocht.

De medewerkers van de zaak in Mariahout zijn geschrokken van de ramkraak. Vijf jaar geleden was de winkel ook al slachtoffer van een inbraak, maar zo erg als nu was het nooit. De hele pui van de winkel ligt eruit. Toch laten de medewerkers zich niet uit het veld slaan. "Iedereen is welkom, maar we hebben iets minder spullen dan normaal", zegt medewerker Teun. De ramkraak gebeurde woensdagochtend vroeg, rond zes uur. "Dat vonden we nog vrij laat, normaal gebeurt zoiets in de nacht", zegt Teun. Een paar uur later kreeg hij een telefoontje dat de verdachten bij een grenscontrole in Duitsland staande waren gehouden. Het busje waarin zij reden, lag vol met landbouw- en tuinartikelen die ze in de winkel verkopen.

"Zij zitten momenteel vast in Duitsland. Wij gaan nu kijken wat ervoor nodig is om het busje met goederen en de verdachten naar Nederland te krijgen", laat een politiewoordvoerder weten. "Er zijn zo'n dertig artikelen gestolen, vooral kleinere spullen zoals heggenscharen en grastrimmers", weet Teun. Het komt volgens hem in de branche wel vaker voor dat dieven zich op brutale wijze naar binnen werken bij winkels. De gestolen spullen, zijn best wat waard, maar de grootste schade is aangericht aan de pui van de winkel. Voor het pand is woensdag een lint gespannen. De complete pui is eruit gereden, ramen zijn gebarsten en in de winkel ligt het vol met glasscherven en stukken kozijn.

Ook in de winkel is er flinke schade (foto: Omroep Brabant).

"Het zal even duren, voordat er een nieuwe pui komt, want je moet maar iemand vinden die tijd heeft", verzucht Teun. Wel geeft hij aan dat de pui woensdag nog wordt dichtgetimmerd. De eigenaar van het familiebedrijf is deze woensdag zelf niet aanwezig. Teun: "Zijn vader, de oud-eigenaar, is onlangs overleden. Dat is al vreselijk en dan komt dit er nog bij." Het bedrijf wordt al vier generaties door de familie gerund. Sinds de inbraak vijf jaar geleden zijn er voor de winkel zware plantenbakken, met stenen erin, voor de ingang gezet. Maar die hebben de ramkrakers niet tegengehouden: ze zijn tussen de bakken door naar binnen gereden.

De ramkrakers zijn tussen de plantenbakken naar binnen gereden (foto: Omroep Brabant).