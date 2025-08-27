Geen Champions League voor PSV vrouwen na flinke nederlaag tegen Manchester

De voetbalsters van PSV zijn uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. In Stockholm verloor de ploeg van trainer Roeland ten Berge woensdag kansloos met 4-0 van Manchester United.

De Engelse club plaatst zich zo voor het finaleduel van het mini-toernooi tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Hammarby en Metalist.

PSV werd zeker in het eerste kwartier overklast door de Engelse tegenstanders, waar Dominique Janssen een basisplaats had. De speelsters uit Eindhoven kwamen niet onder de druk uit en een fout in de defensie werd afgestraft door aanvalster Elisabeth Terland. Na ruim een halfuur maakte Celin Bizet uit de rebound de tweede treffer, nadat een schot van Ella Ann Toone nog was gestopt.

In de tweede helft probeerde PSV wat terug te doen, maar liep bij balverlies tegen effectieve tegenaanvallen aan. Terland schoot zo haar tweede treffer binnen en na ruim een uur haar derde.