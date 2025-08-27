Agora-onderwijs: geen standaardlessen, maar leren vanuit eigen motivatie

Docent Koen van der Hagen werd vorige week ontslagen bij een school waar hij nog maar één dag had gewerkt. Nu wil hij een eigen school oprichten in Den Bosch waar hij het onderwijs op een andere manier wil vormgeven. Lindsey (14) zit al op een school waar ze geen regulier onderwijs geven. Bij de Agora-school in Gemert, waar zij naartoe gaat, staat de motivatie van leerlingen centraal en hoeven kinderen niet elke week een toets te maken. "Nu ga ik weer met plezier naar school."

Lindsey zit te werken in haar biologieboek. De 14-jarige zit in de vierde van vmbo-t en doet dit jaar examen. Op een reguliere middelbare school kon zij haar draai niet vinden. Een docent adviseerde haar om eens een kijkje te gaan nemen bij Agora-onderwijs. Hier staat de motivatie van leerlingen centraal en hoeven ze niet uren stil op een stoel te zitten. "Hier voel ik mij veel fijner. Het onderwijs is losser en dat werkt beter voor mij." De Agora-school is gevestigd in het Commanderij College in Gemert. Daar hebben de leerlingen hun eigen gang met lokalen, speciaal ingericht voor het Agora-onderwijs. Eigen interesses als leidraad

Lindsey wil later graag psycholoog worden en verdiept zich regelmatig in onderwerpen die daarbij aansluiten. "Ik heb onderzoek gedaan naar sociale angst en hou mij bezig met de psychologie. De mens en samenleving interesseren mij. Maar ik vind acteren ook heel leuk, daarom heb ik vorig jaar bijvoorbeeld geprobeerd om een eigen musical te schrijven."

Op de Agora-school krijgen leerlingen de ruimte om hun interesses te verkennen via challenges: projecten die stap voor stap worden uitgewerkt. "Eerst presenteren ze hun idee aan coaches, die beoordelen of er voldoende diepgang in zit. Pas als zij goedkeuring hebben gegeven, kunnen ze aan de slag", legt Annelies Otten, coördinator en coach bij de Agora-school, uit. Dag in de Efteling

De onderwerpen lopen uiteen van het schrijven van een boek tot het bouwen van een motorfiets "Daarvoor benaderen ze experts en gaan ze op onderzoek uit. Bij een boek hoort een kaft en moeten de feiten ook kloppen. Hiervoor bracht de leerling zelfs een dag door in de Efteling, om te controleren of de personages in het verhaal de juiste route zouden lopen." Aan het einde wordt elk project beoordeeld, maar net zoals bij een toets, haal je niet altijd het gewenste resultaat. "Dat betekent niet dat je hebt gefaald, maar dat een challenge niet helemaal goed is uitgepakt. Daarover gaat de leerling met de coaches in gesprek en daar zit vaak juist een leermoment." Niet zomaar alles mag

Het is volgens Otten niet zo dat de leerlingen mogen doen wat ze willen. "Maar ze mogen zelf bepalen wat ze willen leren. Hun eigen interesses en motivatie staan bij ons centraal." En ze doen gewoon eindexamen, net zoals kinderen die regulier onderwijs volgen. Alleen de route naar het examen is anders. "We werken wel met niveaus en leerlingen moeten ook gewoon vakken als Nederlands, Engels en wiskunde volgen. Maar dat doen ze niet door een uur te luisteren naar een vakdocent." Coach Thijs Verhagen zit in de hoek van het klaslokaal. Hij is opgewekt en praat met een duidelijke stem. Een echte leraar, zou je zeggen. "Hiervoor heb ik jarenlang voor de klas gestaan als docent maatschappijleer. En daar begon het al te wringen. Een cijfer geven voor het snappen van een samenleving. Is dat niet een beetje krom?" Zelf hier ook nog ook leerling geweest

Zo belandde hij uiteindelijk bij de Agora-school. "En ik heb hier zelf notabene nog op school gezeten, op het reguliere onderwijs. Toen vonden ze me verveeld en iemand met 1001 hobby's. Dan denk ik dat ik in zo'n klas veel beter had gepast."