Na botsing met kinderwagen moet 92-jarige vrouw haar rijbewijs inleveren
Vandaag om 15:07 • Aangepast vandaag om 16:11
De 92-jarige automobilist die een kinderwagen met twee kinderen aanreed in Waalre dinsdagochtend, moet haar rijbewijs inleveren. Ook komt er een onderzoek naar haar rijvaardigheid. De vrouw reed door na de botsing.
Een politie-onderzoek moet nog uitwijzen of de vrouw strafrechtelijk wordt vervolgd.
De kinderen vielen bij het ongeluk uit de kinderwagen en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
Botsing
De 92-jarige bestuurster van de wagen reed na de botsing op de Dreefstraat door. De politie verspreidde een Burgernetmelding om de vrouw op te sporen. Op basis van getuigen en camerabeelden is de vrouw later teruggevonden.
