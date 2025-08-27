New Kids-acteurs komen met carnavalsfilm, jonguh!

Goed nieuws voor de fans van New Kids; de makers en acteurs van de hitserie keren terug op het witte doek. Dat doen ze met niets minder dan een film over carnaval.

Volgens de makers belooft de film 'een hilarische en onvergetelijke ode aan carnaval te worden'. “Met CARNAVAL willen we samen met het grote publiek het ultieme Brabantse feest vieren in de bioscopen", zeg regisseur Flip van der Kuil. "Verwacht New Kids-humor, complete chaos, een hoop bekende Nederlanders en verrassingen."

Verhaal

De film gaat over vier beste vrienden uit Brabant die leven voor carnaval. Ze zien hun feestplannen in duigen vallen als één van hen plots voor zijn vervreemde dochter moet zorgen. Ook blijkt Prins Carnaval slinkse plannetjes te hebben. Als het feest dreigt te mislukken, moeten ze alles op alles zetten om carnaval te redden.

Cast

De hoofdrollen worden gespeeld door Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en Roy Reymound (beter bekend als Fresku). Ook zouden er nog meer bekende New-Kids-'koppen' meewerken aan de film.

Brabants icoon

Zo'n 14 jaar geleden werd de laatste film New Kids Nitro uitgebracht. Na een tv-serie en de film New Kids Turbo betekende dit het einde van de verhalen over de aso-vriendengroep uit Maaskantje. Veel uitspraken uit New Kids werden in het hele land en daarbuiten een begrip.

CARNAVAL is in 2026 te zien in de bioscoop. Hedde goed geregeld jonguh!