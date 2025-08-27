Stroom van kerncentrale of mest, Brabanders denken mee over energie

Hoe ziet de energievoorziening er in 2050 uit in Brabant? Daar mogen inwoners volgende maand over meedenken met de provincie. Via een digitale volksraadpleging kunnen zij hun mening geven over het zogeheten 'Energieperspectief', waarin wordt bepaald hoe en waarvandaan de stroom uit onze stopcontacten komt.

Binnen 25 jaar moeten fossiele brandstoffen namelijk zijn vervangen voor groene alternatieven. Zo moeten huizen een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet hebben en moeten er honderden windmolens en duizenden zonnepanelen een plek krijgen.

Dat Energieperspectief is geen vrijblijvend toekomstplaatje, maar een leidraad voor concrete beslissingen in de Brabantse energievoorziening. De leidraad bepaalt bijvoorbeeld waar windmolens komen en welke wijken als eerste van het gas af gaan.

Kerncentrales of mest

'De grootste infrastructuuromwenteling sinds de wederopbouw', noemt de provincie het zelf. Die omwenteling gaat van nature gepaard met veel dilemma's. De deelnemers krijgen onder meer de vraag of energie moet komen uit kerncentrales of uit mest en plantenresten. Een ander dilemma is 40 euro per maand betalen waarbij de elektriciteit twee keer per dag uitvalt, of 300 euro voor een betrouwbare stroomvoorziening.

Ook over het al dan niet clusteren van windturbines kunnen Brabanders een voorkeur uitspreken. De impact op natuur en ruimte en kwesties als waterstof en slimme energiemeters komen ook aan de orde.

Betaalbaar en betrouwbaar

Eerder bleek uit onderzoek in opdracht van de provincie dat Brabanders betaalbaarheid, betrouwbaarheid en omgevingsbewustheid het belangrijkst vinden als het gaat om energie. Dat klinkt mooi, volgens de provincie, maar deze waarden schuren ook: betaalbare energie is bijvoorbeeld minder duurzaam, en andersom.

De digitale volksraadpleging loopt van 1 tot en met 24 september. Het provinciebestuur wil de opgehaalde meningen gebruiken om 'goede en onderbouwde keuzes over stroomvoorziening van de toekomst te maken'. De bedoeling is dat Provinciale Staten het Energieperspectief 2050 volgend jaar zomer vaststellen.