Groot datalek: OM en politie starten strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie en de politie zijn begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar het datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Het onderzoek is twee weken geleden gestart, maar is woensdag naar buiten gebracht. Volgens het OM is het niet eerder gemeld vanwege het opsporingsbelang.

Bij het datalek zijn gegevens gestolen van meer dan 485.000 vrouwen die aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker hebben meegedaan. Ook gegevens van patiënten van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn gestolen.

'Grote maatschappelijke impact'

Politie en OM zeggen dat ze het onderzoek op eigen initiatief zijn begonnen 'vanwege de grote maatschappelijke impact'. Het onderzoek richt zich op de vraag wie de gegevens hebben gestolen. De politie heeft sporen opgeëist bij het laboratorium.

Eerder meldden ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek te doen naar de zaak. Tienduizenden vrouwen van wie de gegevens zijn gestolen bij het laboratorium hebben zich inmiddels gemeld bij initiatieven voor een mogelijke collectieve schadeclaim. Het OM wijst erop dat het strafrechtelijke onderzoek losstaat van deze procedures.