Deze Gelderlanders voelen zich Brabanders: 'Wij zeggen gewoon houdoe'

Veel gezelligheid, een koud 'pilske' aan de bar en naar huis met een hartelijk 'Houdoe'. Het klinkt als een typisch Brabantse plek, maar toch is dit de omschrijving van een eetcafé kilometers buiten de provinciegrens. Bij 't Ouwe Mestershuis van de familie Kaasjager uit het Gelderse dorpje Gameren is het namelijk Brabant boven. "Het is Gelderland, maar ik voel me Brabander', vertelt Dick Kaasjager.

Aan de Waal, zo'n tien kilometer buiten Brabant, klinken in het eetcafé de klanken van Omroep Brabant op de radio. Voor Dick Kaasjager is het de normaalste zaak van de wereld. "Dat staat hier altijd aan. Het is hier wel Gelderland, maar ik voel me Brabander." "Ik kom er zo'n beetje ieder uur van de dag", zegt hij met een knipoog. "We zeggen hier ook gewoon 'houdoe'. Dat 'doeg' en 'dag' daar hebben we hier niet zoveel mee. Er zijn veel mensen op Brabant gericht. Ik ga er zelf ook graag heen voor een hapje en een drankje." Zittend aan de bar met het zicht op de biljarttafel haalt hij wat Brabantse herinneringen op. "Ik heb heel lang gebiljart in de regio Den Bosch. De klik was daar overal geweldig met iedereen. We deden biljarten, maar het ging vooral om een lekker 'pilske'."

"Dat komt denk ik, omdat het gezelliger is in Brabant."

In de keuken staat zijn zoon Peter Jan Kaasjager. Hij herkent zich in de uitspraken van zijn vader. "Als ik eerlijk ben, dan voel ik me meer een Brabander. We zitten er dichtbij en praten hier ook plat. We zijn ermee grootgebracht. Daarbij heb ik op de koksschool in Eindhoven gezeten en ben vaak in Den Bosch te vinden." Historicus Wouter Loeff begrijpt dat gevoel wel. “Dat komt denk ik, omdat het gezelliger is in Brabant", zegt de historicus van Erfgoed Brabant met een knipoog. "Kijk, Gelderland is natuurlijk een heel grote en uitgestrekte provincie en heeft ook niet zo’n duidelijke identiteit. Brabant heeft dat een stuk sterker."

Zelfs een zwijn in het eetcafé is helemaal Brabants (foto: Tom Berkers).

De historicus ziet wel vaker in grensgebieden dat mensen zich meer identificeren met gebieden die dichterbij liggen dan die van de eigen provincie. "Of dat mensen zich herkennen in meerdere regio's. Een voorbeeld hiervan zijn Heusden, Altena en Geertruidenberg." "Dat hoorde lang bij Graafschap Holland", weet Loeff. "Maar nu is het Brabant en ze voelen zich vaak wel Brabander daar. Land van Cuijk is ook zo’n betwist gebied geweest tussen de hertogdommen Brabant en de graven van Gelre. Gameren was ook zo'n plek, maar hoorde nooit bij Brabant."

"Boven de rivieren, daar hebben we heel weinig mee."

Of Gameren ooit bij Brabant gaat horen, is dan ook de vraag. "Ik weet meer van het verleden dan van de toekomst. Al is de Maas wel al heel lang de grens van Brabant. Verleggen naar de Waal? Ik weet niet of er plannen zijn om de Gelderse oorlogen weer nieuw leven in te blazen", lacht hij. Al is dat ook niet nodig volgens Dick. "Ik denk dat we dan teruggefloten worden. Het is ook wel prima zo hoor. Als ik op mijn fiets hier de hoek om ga, dan zie ik het provinciehuis van Den Bosch. Maar als je mij naar dat van Gelderland vraagt, dan weet ik dat die in Arnhem is, maar ik zou niet weten waar precies." "We zijn gewoon erg georiënteerd op Brabant", vult zijn vrouw Hennie Kaasjager aan. "Boven de rivieren, daar hebben we heel weinig mee. Ze komen hier wel vaak hier op het terras zitten. Denk dat het gemoedelijke van Brabant hier ook te vinden is."