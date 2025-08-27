Imker die hoornaars weghaalde vraagt om steun: 'Dit kan niet zonder hulp'

Elphaidis L'or, voorzitter van Imkervereniging Den Bosch, vindt dat provincie en gemeenten meer geld over moeten hebben voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. De imker uit Vlijmen werd dinsdagavond ingeschakeld om een nest weg te halen dat midden in een woonwijk op de stoep was gevallen. "Maar die verantwoordelijkheid hoort ergens anders te liggen", zegt ze.

Elphaidis werd dinsdagavond gebeld door een bezorgde buurvrouw die het nest in de Van Straelenlaan in Den Bosch zag vallen. "Dan komen we namens de imkervereniging, want je kan zo'n nest niet een paar dagen laten liggen. Maar de verantwoordelijkheid en vooral financiële verantwoordelijkheid kan niet bij imkerverenigingen liggen", vindt ze. Een set die nodig is om een nest Aziatische hoornaars weg te halen, kost namelijk al gauw zo'n vijftienduizend euro. "Je hebt een stofzuiger, zenderset en beschermende kleding nodig. Imkerverenigingen zijn afhankelijk van giften en donaties dus die kunnen dat niet betalen", vertelt ze. Elphaidis mocht dinsdag een set lenen van Imkervereniging Langstraat.

"Als je nesten laat hangen, komen er meer terug."

"Imkers willen graag helpen, maar dan moet er vanuit de provincie of gemeentes wel geld komen om dat te doen", zegt ze. "Nu is er een potje vanuit de provincie en als dat op is, is het jammer. Maar als je nesten laat hangen, komen er meer terug."

De provincie laat weten dat zij de wettelijke taak heeft om de wilde dieren in de provincie te beschermen zoals vlinders en wilde bijen, die gevaar kunnen lopen door de Aziatische hoornaar. "We hebben een verdelgingsteam ingeschakeld, dat de afgelopen jaren geprobeerd heeft om alle nesten in onze provincie weg te halen. Maar het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat dat niet meer lukt, het aantal nesten groeit te snel. Terwijl we ons budget verdubbelde, is het aantal nesten verviervoudigd", vertelt een woordvoerder van de provincie. Daarom heeft de provincie vorig jaar besloten om tijdelijk alleen nog de nesten te bestrijden die op risicovolle plekken hangen bijvoorbeeld dicht bij een schoolplein of speelveldje. Het verdelingsteam van de provincie haalde ook geen nesten meer weg die hoger dan tien meter hingen.

"Alleen agressief als je hun nest bedreigt."