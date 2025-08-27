PSV krijgt iets lagere startpremie dan Ajax in Champions League

Landskampioen PSV krijgt een startpremie van circa 36,5 miljoen euro voor deelname aan de Champions League. Dat is 0,5 miljoen euro minder dan Ajax. In totaal verdeelt de UEFA dit seizoen 2,4 miljard euro aan prijzengeld.

De loting van de Champions League vindt donderdagavond vanaf zes uur plaats in Monaco. Er doen 36 clubs mee aan de competitiefase.

De UEFA hanteert verschillende criteria voor het verdelen van het geld onder de clubs. Iedere club krijgt een standaard startpremie van 18,62 miljoen euro. Daarnaast wordt een geldbedrag toegekend op basis van de 'value pillar'. Dat deel bestaat uit twee verschillende componenten.

Sportieve prestaties

Er wordt gekeken naar de positie op de Europese ranking op basis van sportieve prestaties van de laatste tien seizoenen. Ajax staat daarop iets hoger dan PSV.

Daarnaast wordt er geld uitgekeerd op basis van de hoeveelheid tv-gelden die een land genereert en de UEFA-ranking van de voorbije vijf jaar. Daarop scoort PSV iets beter dan Ajax.