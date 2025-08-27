Navigatie overslaan
Imkers verwijderen nest hoornaars, paarden uit show: dit gebeurde vandaag

Vandaag om 19:21
Elphaidis moest dinsdagavond een nest zo groot als een strandbal weghalen (foto: Omroep Brabant en Persbureau Heitink).
Imkers verwijderen enorm hoornaarsnest, de Efteling schrapt paarden uit de populaire show Raveleijn en vakantiepark Marina Beach van Peter Gillis moet per direct stoppen met recreatie-activiteiten: dit zijn de vier verhalen van woensdag die je gelezen moet hebben.
Imker Elphaidis L'or was dinsdagavond de held van Den Bosch. Samen met collega-imker Sylvester de Jonge heeft ze een nest Aziatische hoornaars ter grootte van een strandbal verwijderd. De agressieve wespen vielen zelfs een politieauto aan, waarna de straat werd afgezet. De imkers gebruikten een speciale stofzuiger om de hoornaars op te zuigen. Lees hier het hele verhaal:

De Efteling gaat geen gebruik meer maken van levende dieren in de populaire show Raveleijn. De show in het openluchttheater wordt helemaal vernieuwd en krijgt een nieuwe verhaallijn en extra showeffecten. Ook komt er een nieuw themagebied, waarbij bezoekers meevliegen met ravenvleugels. Lees hier meer details:

Vakantiepark Marina Beach van Peter Gillis moet per direct stoppen met recreatie-activiteiten. De gemeente Terneuzen heeft besloten geen exploitatievergunning te verlenen en trekt ook de alcohol- en horecavergunning in. Dit volgde na een bibob-onderzoek naar mogelijke banden met criminaliteit. Check het hier:

PSV Vrouwen zijn uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League na een 4-0 nederlaag tegen Manchester United. De Eindhovense ploeg werd in het eerste kwartier overklast, waarbij Elisabeth Terland drie keer scoorde voor de Engelse club. Hier lees je het artikel:

