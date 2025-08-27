Madeleine van Toorenburg waarnemend burgemeester Geertruidenberg

CDA-senator Madeleine van Toorenburg wordt vanaf 11 september waarnemend burgemeester in de gemeente Geertruidenberg. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft haar woensdag beëdigd, meldt de provincie Brabant. Van Toorenburg neemt nu nog het burgemeestersambt in Nuenen waar.

De bestuurder en politica was van 2007 tot 2021 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In 2021 werd zij gekozen tot gedeputeerde in de provincie Limburg en kreeg de portefeuille sociaal domein, sport, cultuur en toezicht en handhaving.

Van Toorenburg werd in 2023 lid van de Eerste Kamer. Sinds anderhalf jaar is ze waarnemend burgemeester in Nuenen.

Opvolger Marian Witte

Marian Witte stopt na ruim vijf jaar als burgemeester van Geertruidenberg. Ze wordt binnenkort burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard. Enkele maanden geleden werd ze nog voorgedragen voor een tweede ambtsperiode in Geertruidenberg.