VVD in Bernheze doet niet mee aan de volgende verkiezingen

De VVD in de gemeente Bernheze doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Het bestuur van de partij meldt donderdagochtend dat er te weinig actieve leden zijn om een 'sterke en duurzame fractie' te kunnen vormen.

De partij is nu met twee zetels vertegenwoordigd in de raad, die in totaal 23 zetels telt. De huidige raadsleden blijven wel aan tot de verkiezingen op 18 maart volgend jaar.

Terugkeer niet uitgesloten

"Mocht het een schokeffect veroorzaken waardoor mensen zich melden, dan zou dat mooi zijn. We sluiten niet uit dat we dan alsnog deelnemen, maar nu gaan we daar niet vanuit", zegt voorzitter Frans Boon.

Eerder dit jaar maakte ook D66 bekend zich terug te trekken uit de gemeenteraadsverkiezingen in Bernheze. Ook die partij noemde het tekort aan actieve leden als reden voor het besluit.