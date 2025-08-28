VVD in Bernheze doet niet mee aan de volgende verkiezingen
De partij is nu met twee zetels vertegenwoordigd in de raad, die in totaal 23 zetels telt. De huidige raadsleden blijven wel aan tot de verkiezingen op 18 maart volgend jaar.
Terugkeer niet uitgesloten
"Mocht het een schokeffect veroorzaken waardoor mensen zich melden, dan zou dat mooi zijn. We sluiten niet uit dat we dan alsnog deelnemen, maar nu gaan we daar niet vanuit", zegt voorzitter Frans Boon.
Eerder dit jaar maakte ook D66 bekend zich terug te trekken uit de gemeenteraadsverkiezingen in Bernheze. Ook die partij noemde het tekort aan actieve leden als reden voor het besluit.
Een terugkeer na de komende verkiezingen wordt niet uitgesloten. De komende jaren worden 'benut om nieuwe vrijwilligers en kandidaten te werven met het oog op een mogelijke deelname in 2030', besluit de partij.
'Passie'
“Dit was een moeilijke beslissing,” zegt Boon. “We hebben de afgelopen jaren met passie gewerkt aan onze idealen en een sterke bezetting. Onze dank gaat uit naar alle raadsleden, vrijwilligers, leden en kiezers voor hun steun.”
Bernheze bestaat als gemeente uit de de dorpen Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch.
Lastige periode
De VVD gaat door een lastige periode in de landelijke politiek. De VVD heeft deze maand flink verloren in de zetelpeiling van EenVandaag en onderzoeksbureau Verian. De Tweede Kamer-partij daalde van 23 naar 15 zetels.
Partijleider Dilan Yesilgöz kwam onlangs in opspraak na een rel rondom zanger Douwe Bob. Ook de houding van de VVD in het Gaza-debat zorgt volgens EenVandaag voor zorgen onder de kiezers.