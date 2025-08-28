Versterking van energienet kost bijna een kwart miljard euro

Bouwconcern BAM gaat aan de slag met de vernieuwing en versterking van het energienetwerk in Brabant. Het project kost ongeveer 240 miljoen euro. BAM start eind dit jaar met de werkzaamheden.

BAM Energie& Water heeft een contract van twaalf jaar getekend met netbeheerder Enexis. De investering in het elektriciteitsnet is nodig om de provincie toekomstbestendig te maken, 'gezien de groeiende energiebehoefte van huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen', aldus BAM.

Eerder deze week sloot BAM een vergelijkbare overeenkomst voor de uitbreiding en versterking van het elektriciteits- en waterleidingnet in Limburg. Dat contract heeft een waarde van ongeveer 600 miljoen euro.

"Met deze langjarige samenwerking bouwen we aan een robuuste en duurzame infrastructuur die Noord-Brabant in staat stelt om haar maatschappelijke en economische ambities waar te maken", aldus directeur Rolf te Velde van BAM Energie& Water.