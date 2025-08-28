Navigatie overslaan

Waarschuwing voor onweersbuien en hagel, code geel

Vandaag om 14:06 • Aangepast vandaag om 14:50
De bliksem in Duitsland (archieffoto: Paul Begijn).
Het KNMI verwacht donderdagmiddag toch (onweers)buien met kans op windstoten en hagel in Brabant. Eerder werd gemeld dat de buien alleen in het midden en noorden van het land zouden zijn. Het KNMI heeft als waarschuwing code geel gegeven. Het verkeer moet tijdens de buien rekening houden met vertraging.
Op de site van het KNMI staat dat bij onweersbuien met code geel wordt geadviseerd om uit de buurt van open water en open gebieden te blijven. Ook is het niet verstandig om te schuilen onder bomen.

Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer last kan hebben van het weer waardoor de avondspits drukker kan zijn.

