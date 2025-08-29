Angstcultuur en hoge werkdruk: dit is waarom jij goedkoop kunt vliegen
De werkdruk is in de hele luchtvaartsector torenhoog volgens de FNV, omdat luchtvaartmaatschappijen goedkoop tickets willen aanbieden en die kosten ergens terugverdiend moeten worden. "Alleen op de kosten voor het personeel kun je de meeste winst boeken. Die concurrentie, wij noemen dat de race naar beneden, is in de hele sector lonend", stelt Jansen.
Hebben consumenten daar ook een rol in? De FNV vindt van wel. Zo kunnen consumenten zich afvragen wat het daadwerkelijk kost om goedkoop te vliegen. "Kijk als je een ticket boekt bijvoorbeeld of cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij een CAO heeft. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de consument, maar probeer je steentje bij te dragen", adviseert hij.
In deze video leggen we je verder uit waarom de druk in de luchtvaartsector zo hoog is:
Toch is de werkdruk bij Skytanking wel heel extreem vergeleken met andere bedrijven. Dat komt volgens de FNV deels door de eisen die luchtvaartmaatschappij Ryanair aan het bedrijf stelt. "Ryanair is wel echt een bedrijf dat koploper is in het uitbuiten van mensen", zegt Jansen.
Door de hoge werkdruk en angstcultuur bij Skytanking besloot Thomas* zijn droombaan in de luchtvaart op te geven. "Je bent gewoon een slaaf. We hebben collega's gehad die huilend naar leidinggevenden zijn gegaan met de boodschap: dit kan niet meer en we moeten meer mensen hebben", vertelt hij.
De verhalen van medewerkers waren begin deze maand aanleiding voor het bedrijf om een intern onderzoek in te stellen naar de bedrijfscultuur en de hoge werkdruk.
"We proberen naar iedereen te luisteren, dat intern te onderzoeken en naar behoren te handelen. Zo bekijken we of we een extern vertrouwenspersoon aan kunnen nemen, maar we hebben ook een vertrouwelijke reportingtool die iedereen kan gebruiken", belooft operationeel directeur van Skytanking, Sascha von Wolfersdorf.
"Bang om hun baan te verliezen."
FNV betwijfelt of zo'n tool genoeg is. De vele tijdelijke contracten in de sector houden de angstcultuur volgens de vakbond namelijk ook in stand. "De luchtvaartsector is seizoensgebonden. Daarom hebben veel mensen een tijdelijk contract, maar deze zorgen dat er angst blijft bij mensen om hun baan te verliezen", zegt Jansen.
Toch heeft Eindhoven Airport volgens FNV ook een verantwoordelijkheid om de veiligheid van luchthavenmedewerkers te garanderen. "Zij nemen de signalen over Skytanking nu heel serieus. Maar zij hadden vooraf kunnen nadenken over welke maatschappijen ze toelaten op de luchthaven en wat voor druk dat geeft op personeel. Wij vragen ons ook af: waarom laat je twee afhandelaren elkaar op zo'n kleine luchthaven beconcurreren?"
Naast medewerkers van Skytanking zijn er andere medewerkers op de luchthaven die een hoge werkdruk ervaren. Zo sprak Omroep Brabant met medewerkers die de schoonmaak op Eindhoven Airport doen.
"Je merkt een verschuiving van de mentaliteit."
"Je merkt wel dat er een verschuiving van mentaliteit plaatsvindt. In de beginjaren had je met leidinggevenden te maken die hun principes hadden. Zo van 'ons bedrijf zit zo niet in elkaar en we hebben nog een ethiek hoog te houden', maar dat heb ik de laatste jaren zien ten nadele veranderen", vertelt een medewerker die vliegtuigen schoonmaakt anoniem.
Zo hadden medewerkers volgens hem een aantal jaar geleden twintig minuten om met vier of vijf personen een vliegtuig schoon te maken. "Dat is nu al teruggebracht naar negen of tien minuten met twee of drie mensen. Dan krijg je vanzelf dat de werkdruk stijgt", vertelt hij.
Het bedrijf Skytanking zegt in ieder geval dat de werkdruk afneemt, omdat zij nieuwe medewerkers aannemen en er medewerkers terug zijn van vakantie. Ook de FNV ziet langzaam de eerste verbeteringen in de bedrijfsvoering. "Maar Skytanking komt echt van heel erg ver en het is extremer dan op andere plekken in de sector", zegt Jansen.
Ryanair en Eindhoven Airport hebben niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.
*Thomas is een gefingeerde naam. De echte naam is bekend bij de redactie.