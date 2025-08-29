Luchthavenpersoneel betaalt de rekening van jouw goedkope vliegticket

Voor een paar tientjes met het vliegtuig naar London, Wenen of Barcelona: tientallen reizigers vliegen jaarlijks voor stuntprijzen vanaf Eindhoven Airport naar steden in Europa. Om de prijzen van vliegtickets laag te houden, moeten luchtvaartmaatschappijen kosten besparen en daar zijn luchthavenmedewerkers volgens FNV Luchtvaart de dupe van. Het gevolg: een hoge werkdruk en angstcultuur zoals bij het bedrijf Skytanking, de grondafhandelaar van Ryanair, het geval is. "Ryanair is koploper in het uitbuiten van mensen", zegt Stijn Jansen van de FNV.

De werkdruk is in de hele luchtvaartsector torenhoog volgens de FNV, omdat luchtvaartmaatschappijen goedkoop tickets willen aanbieden en die kosten ergens terugverdiend moeten worden. "Alleen op de kosten voor het personeel kun je de meeste winst boeken. Die concurrentie, wij noemen dat de race naar beneden, is in de hele sector lonend", stelt Jansen. Hebben consumenten daar ook een rol in? De FNV vindt van wel. Zo kunnen consumenten zich afvragen wat het daadwerkelijk kost om goedkoop te vliegen. "Kijk als je een ticket boekt bijvoorbeeld of cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij een CAO heeft. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de consument, maar probeer je steentje bij te dragen", adviseert hij. In deze video leggen we je verder uit waarom de druk in de luchtvaartsector zo hoog is:

Toch is de werkdruk bij Skytanking wel heel extreem vergeleken met andere bedrijven. Dat komt volgens de FNV deels door de eisen die luchtvaartmaatschappij Ryanair aan het bedrijf stelt. "Ryanair is wel echt een bedrijf dat koploper is in het uitbuiten van mensen", zegt Jansen. Door de hoge werkdruk en angstcultuur bij Skytanking besloot Thomas* zijn droombaan in de luchtvaart op te geven. "Je bent gewoon een slaaf. We hebben collega's gehad die huilend naar leidinggevenden zijn gegaan met de boodschap: dit kan niet meer en we moeten meer mensen hebben", vertelt hij. De verhalen van medewerkers waren begin deze maand aanleiding voor het bedrijf om een intern onderzoek in te stellen naar de bedrijfscultuur en de hoge werkdruk.

"We proberen naar iedereen te luisteren, dat intern te onderzoeken en naar behoren te handelen. Zo bekijken we of we een extern vertrouwenspersoon aan kunnen nemen, maar we hebben ook een vertrouwelijke reportingtool die iedereen kan gebruiken", belooft operationeel directeur van Skytanking, Sascha von Wolfersdorf.

FNV betwijfelt of zo'n tool genoeg is. De vele tijdelijke contracten in de sector houden de angstcultuur volgens de vakbond namelijk ook in stand. "De luchtvaartsector is seizoensgebonden. Daarom hebben veel mensen een tijdelijk contract, maar deze zorgen dat er angst blijft bij mensen om hun baan te verliezen", zegt Jansen. Toch heeft Eindhoven Airport volgens FNV ook een verantwoordelijkheid om de veiligheid van luchthavenmedewerkers te garanderen. "Zij nemen de signalen over Skytanking nu heel serieus. Maar zij hadden vooraf kunnen nadenken over welke maatschappijen ze toelaten op de luchthaven en wat voor druk dat geeft op personeel. Wij vragen ons ook af: waarom laat je twee afhandelaren elkaar op zo'n kleine luchthaven beconcurreren?" Naast medewerkers van Skytanking zijn er andere medewerkers op de luchthaven die een hoge werkdruk ervaren. Zo sprak Omroep Brabant met medewerkers die de schoonmaak op Eindhoven Airport doen.

