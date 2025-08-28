Navigatie overslaan

Straat staat blank, sinkhole van vijf bij drie na werkzaamheden

Vandaag om 14:48 • Aangepast vandaag om 15:32
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Op de Galmheuvel in Best is donderdagmiddag tijdens werkzaamheden een waterleiding geraakt. Daardoor staat een gedeelte van de straat blank.
Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Er staat ongeveer tien centimeter water in de straat. De brandweer en leverancier Brabant Water hebben de toevoer van de waterleiding afgesloten. In de straat is door het lek een gat in de grond van ongeveer vijf bij drie meter ontstaan.

De werkzaamheden zullen volgens de brandweer 'nog geruime tijd' duren. Tot die tijd hebben sommige bewoners in de straat geen water.

