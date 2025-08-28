Straat staat blank, sinkhole van vijf bij drie na werkzaamheden

Op de Galmheuvel in Best is donderdagmiddag tijdens werkzaamheden een waterleiding geraakt. Daardoor staat een gedeelte van de straat blank.

Er staat ongeveer tien centimeter water in de straat. De brandweer en leverancier Brabant Water hebben de toevoer van de waterleiding afgesloten. In de straat is door het lek een gat in de grond van ongeveer vijf bij drie meter ontstaan.

De werkzaamheden zullen volgens de brandweer 'nog geruime tijd' duren. Tot die tijd hebben sommige bewoners in de straat geen water.