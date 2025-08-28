Voetbaltalent Murphy (6) uitgenodigd door FC Barcelona: 'Heel erg blij'

Zes jaar is hij pas en toch hebben scouts van FC Barcelona Murphy Groeneveld uit Tilburg al opgemerkt. Het voetbaltalent is volgend jaar uitgenodigd voor de Barcelona Soccer Experience. In Spanje hoopt hij de scouts van de topclub te overtuigen, want zijn droom is ooit te voetballen voor Willem II én FC Barcelona. “Toen ik het nieuws hoorde van papa en mama, was ik heel erg blij”, zegt Murphy over de bijzondere uitnodiging.

Op het schoolplein van Kindcentrum Christoffel in Tilburg zijn de kinderen van groep 3 deze middag te vinden bij het voetbalveldje. Een groepje voetbalt met én tegen Murphy en de rest scandeert zijn naam. Ze zijn trots op hun klasgenoot die onlangs opviel bij een trainingskamp van de Barca Academy in Rotterdam. Daarom mag hij nu in april naar Barcelona om daar te trainen bij de Barcelona Soccer Experience en om enkele oefenwedstrijden te spelen. Scouts beoordelen vervolgens of hij in aanmerking komt voor de befaamde jeugdopleiding. “Ik vind voetballen het leukste wat er is, maar daarnaast doe ik aan hardlopen, motorcross en boksen", vertelt Murphy enthousiast. "Dat ik nu naar Barcelona mag, is iets wat ik al heel lang wil.” Hij voetbalt niet alleen bij amateurclub Sarto in Tilburg, maar ook bij twee voetbalscholen: FirstClass in Tilburg en IM Sports in Breda. “Ik houd van acties maken", zegt hij. Maar ook anderen helpen in het veld, doet hij graag. En later hoopt hij voor FC Barcelona of Willem II te mogen voetballen. Gevraagd naar zijn favoriete voetballer hoeft hij niet lang na te denken: "Ronaldinho.”

Murphy (in het Bracelona-shirt) voetbalt met klasgenootjes (foto: Leon Voskamp).

Vader Marvin geniet van het enthousiasme van zijn zoon. “Voetballen doet hij het allerliefst. Tijdens het voetbalkamp in Nederland van FC Barcelona zijn we hem iedere dag gaan supporten. Er waren voetballertjes uit allerlei landen. We zagen het als een mooie ervaring voor Murphy, maar kregen anderhalve week geleden een mail dat hij naar Barcelona mag voor een nieuw kamp. Een dag later volgde de uitleg via de telefoon. Ze vinden dat hij voor zijn leeftijd heel veel talent heeft.” Dat Murphy nu is gescout voor dit voetbalkamp, geeft volgens zijn vader aan 'dat ze iets zien in hem'. Als het moment daar is dat Murphy ook echt naar de jeugdopleiding van FC Barcelona zou mogen, dan heeft zijn vader geen enkele twijfel: "Dan pakken we hier alles op en zijn we weg. Maar tot die tijd blijven we met beide benen op de grond staan, want het belangrijkste is dat hij er plezier in heeft.”

"Dat plezier heeft me in leven gehouden."