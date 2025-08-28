Grootverbruikers gaan fors meer betalen voor drinkwater

Bedrijven die meer dan 100.000 kubieke meter drinkwater verbruiken, zogenoemde grootverbruikers, gaan vanaf komend jaar een kwart meer betalen per kubieke meter water. Dat heeft drinkwaterbedrijf BrabantWater donderdag bekendgemaakt. De directeur van het drinkwaterbedrijf noemt het een 'historische stap, die nodig is voor meer drinkwaterbesparing'.

Volgens directeur Robert van Dongen is het al langer code rood als het gaat om de Brabantse drinkwatervoorziening. In perioden van extreme droogte kan het bedrijf al een poos niet garanderen dat er water uit de kraan stroomt in het westen van de provincie. Als flinke maatregelen uitblijven, stevent ook de rest van Brabant op zo'n scenario af.

Reden voor de provincie, de waterschappen en BrabantWater om op zoek te gaan naar nieuwe drinkwaterbronnen. Zo worden manieren ontwikkeld om van brak en zout water drinkwater te maken. Dit is alleen niet voldoende, om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, zal er ook bespaard moeten worden.

Meer betalen

Een van de manieren om dat te verwezenlijken, is volgens BrabantWater de verhoging van de tarieven voor grote bedrijven. Industriële grootgebruikers gaan daardoor tienduizenden euro’s tot meer dan een ton extra betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven in de maak- en chemische industrie. BrabantWater hoopt zo bedrijven aan te zetten tot het gebruik van minder water.

Ziekenhuizen, recreatieparken en asielopvanglocaties zijn uitgezonderd van het verhoogde tarief. Mogelijk worden ook farmaceutische en voedselbedrijven ontzien.

Voorheen betaalden bedrijven hetzelfde tarief als particulieren. Per 1 januari komt daar verandering in voor grootverbruikers. Vanaf diezelfde datum breidt de provincie de belasting op het oppompen van grondwater uit. De ondergrens voor die belasting gaat naar beneden, zodat meer bedrijven die belasting moeten betalen. Nu betalen bedrijven wanneer ze 150.000 kuub per jaar of meer oppompen, de grens wordt verlaagd naar 50.000 kuub.