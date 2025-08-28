Vol met vlooien en mager: tientallen verwaarloosde dieren in beslag genomen

Op een terrein in Berkel-Enschot zijn woensdag veertig verwaarloosde dieren in beslag genomen. Er liepen varkens, ezels, paarden en honden, die er slecht aan toe waren. Zo waren de dieren volgens de politie mager, zaten ze onder de vlooien en lag er van alles op het terrein waar ze zich aan konden bezeren.

Op de locatie troffen agenten en inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) meerdere dieren aan die er slecht aan toe waren. Er liepen negen varkens, twee hangbuikzwijnen, een lama, drie ezels, zeven paarden en achttien honden rond.

De honden zaten volgens de politie onder de vlooien, kregen te weinig eten en drinken en verkeerden duidelijk in slechte gezondheid. In een waterbak lag zelfs een dode rat, zo laat ze donderdag weten. Daarnaast lag het veld bezaaid met allerlei materialen, zoals stalen pijpen, hekwerk en prikkeldraad. Spullen waar de dieren zich aan konden bezeren.

Agressieve eigenaar

Omdat de inspecteurs al eerder op het terrein waren geweest en de eigenaar toen agressief was, schakelden ze dit keer de politie in. Na beoordeling door een dierenarts en de officier van justitie is besloten de dieren direct in beslag te nemen. Alle dieren zijn nog dezelfde dag overgebracht naar een veilige opvanglocatie en krijgen de zorg die zij nodig hebben.

Of het ging om een fokker of een particulier is niet duidelijk. De eigenaar is aangehouden en wordt verhoord.