100.000 illegale sigaretten, 900 vapes en nepmerkkleding gevonden bij inval

Bij invallen op verschillende plekken in Helmond, Laarbeek en Someren zijn honderdduizend illegale sigaretten in beslag genomen. Ook werden negenhonderd vapes, achthonderd nicotinezakjes (ook wel bekend als snus) en andere rookwaren gevonden.

Een gezamenlijk team van politie, NVWA, Douane en de drie gemeenten deed op meerdere locaties een controle. In twee woningen, twee winkels en een schuur, verdeeld over de drie gemeenten, werden de illegale rookwaren gevonden.

In één woning stuitte het team, naast sigaretten en vapes, ook op een grote partij namaak merkkleding en -parfum. Ook deze spullen zijn door de politie meegenomen. Uit nader onderzoek moet blijken of het daadwerkelijk om namaakartikelen gaat en of de betreffende merken hiervan aangifte willen doen. In één van de huizen werd ook nog een ploertendoder aangetroffen, een soort knuppel, die valt onder verboden wapenbezit.

Met de illegale rookwaren is voor 38.500 euro aan accijns ontdoken. De betrokkenen moeten dat alsnog betalen. Daarnaast krijgen ze van de Douane een boete voor het bezit van de illegale sigaretten. De NVWA legt eveneens boeterapporten op aan de verkopers van de vapes.

De aanleiding voor deze controle was een forse toename in het aantal meldingen gericht op de illegale handel in tabak, vapes en andere rook- en dampwaren.