Grond vergiftigd door leeggelopen mestzak: gemeente eist actie
Dat werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch. Daar diende een kort geding dat Daas heeft aangespannen tegen de dwangsom van de gemeente Eindhoven.
In maart vorig jaar werd op het terrein in Eindhoven een mestzak gevuld met afvalwater. In de zak kunnen ongeveer vijf of zes tankwagenladingen, wat volgens een snelle rekensom neerkomt op ongeveer 180.000 liter afvalwater. Maar de inhoud van de mestzak liep volledig leeg en kwam in de grond en in de sloot terecht.
Grond opruimen
Daas vertelde op de zitting dat daarna de sloot is leeggepompt en ook een deel van de grond is afgegraven. Maar dat was niet voldoende, er moest meer grond afgegraven worden. Volgens de gemeente gaf Daas aan dat de grond na de zomer van vorig jaar opgeruimd zou zijn, maar is dat niet gelukt.
Mestfraude
Het bedrijf van Daas uit Wintelre is in het verleden herhaaldelijk in het nieuws gekomen vanwege mestfraude en valsheid in geschrifte. Ook heeft de gemeente Eersel opgetreden tegen het bedrijf vanwege het overtreden van meerdere milieuregels en dwangsommen opgelegd.
Meerdere keren kwam Daas met een plan over hoe en wanneer de grond dan wel opgeruimd zou worden, maar het lukte niet om dat ook echt te doen. De gemeente gaf hem meerdere keren extra tijd, maar in november vorig jaar was de maat vol en legde de gemeente een zogeheten dwangsom op. Dat is een soort bestuurlijke boete die betaald moet worden als een bedrijf regels overtreedt. Overheden hopen met dat drukmiddel dat het probleem wordt verholpen.
Betwijfelen
Toch lukte het niet om een bedrijf te vinden dat de diepere lagen grond kon afvoeren. Bij de zitting gaf de advocaat van Daas aan dat het te maken had met verschillende problemen. Bijvoorbeeld derde bedrijven die niet de juiste papieren hebben om de opruimwerkzaamheden te verrichten, of wachten op duidelijkheid van de verzekering.
Bij de zitting betwijfelde Daas ook of het überhaupt wel nodig was om de grond af te voeren. Volgens hem ging het om afvalwater, dat ook over de grond uitgereden mag worden. “Er is geen enkele milieubelastende activiteit”, zei de advocaat van Daas.
Bomen gestorven
De gemeente was het daar duidelijk niet mee eens. “Er zijn al een aantal bomen gestorven. Gewassen die er staan, gaan ook dood”, zei een ambtenaar op de zitting. Volgens de gemeente is het belangrijk dat de grond zo snel mogelijk wordt afgegraven. “Hoe langer je wacht, hoe ernstiger het wordt. De verontreinigde grond zakt steeds dieper. Daardoor moet je steeds meer grond afgraven.”
Bij de zitting zeiden Daas en de gemeente dat ze volgende week gaan overleggen om te kijken of ze er nog uit kunnen komen en een bedrijf kunnen vinden om de grond af te graven. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.