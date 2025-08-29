Grond vergiftigd door leeggelopen mestzak: gemeente eist actie

Een stuk grond langs de N2 in Eindhoven is ruim een jaar geleden vervuild door een leeggelopen mestzak met afvalwater. Daardoor is de grond vergiftigd, zijn bomen overleden en dreigen andere gewassen af te sterven. De gemeente Eindhoven heeft een dwangsom opgelegd aan het verantwoordelijke bedrijf van Pierre Daas uit Wintelre, omdat het opruimen te lang duurt.

Dat werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch. Daar diende een kort geding dat Daas heeft aangespannen tegen de dwangsom van de gemeente Eindhoven. In maart vorig jaar werd op het terrein in Eindhoven een mestzak gevuld met afvalwater. In de zak kunnen ongeveer vijf of zes tankwagenladingen, wat volgens een snelle rekensom neerkomt op ongeveer 180.000 liter afvalwater. Maar de inhoud van de mestzak liep volledig leeg en kwam in de grond en in de sloot terecht. Grond opruimen

Daas vertelde op de zitting dat daarna de sloot is leeggepompt en ook een deel van de grond is afgegraven. Maar dat was niet voldoende, er moest meer grond afgegraven worden. Volgens de gemeente gaf Daas aan dat de grond na de zomer van vorig jaar opgeruimd zou zijn, maar is dat niet gelukt.

Mestfraude Het bedrijf van Daas uit Wintelre is in het verleden herhaaldelijk in het nieuws gekomen vanwege mestfraude en valsheid in geschrifte. Ook heeft de gemeente Eersel opgetreden tegen het bedrijf vanwege het overtreden van meerdere milieuregels en dwangsommen opgelegd.