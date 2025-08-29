Ouders overleden Sara (17) uitgenodigd voor Troonrede

Na lang geworsteld te hebben met een doodswens, stapt Sara Kuysters (17) uit Oosterhout in 2017 uit het leven. “Ik had eerder moeten praten”, zegt ze in de periode daarvoor tegen haar moeder Elsbeth. Zij richt na Sara’s dood een stichting op, om mentale gezondheid bespreekbaar te maken onder kinderen. Samen met haar man Frans is ze nu uitgenodigd om bij de Troonrede aanwezig te zijn.

Een hoedje voor Prinsjesdag is al in de maak, laat Elsbeth zien op haar telefoon. Samen met haar man Frans is ze uitgenodigd om op de derde dinsdag van september aanwezig te zijn bij de Troonrede. Elsbeth zal in Den Haag een donkerrood hoedje dragen, met bloemen en vlinders bovenop. “Die staan symbool voor Sara.” Sara is Elsbeths enige dochter. Ze pleegde acht jaar geleden zelfmoord. “Sara zat heel erg gevangen in haar lijf en in de maatschappij”, legt Elsbeth uit. “Dat werd op de een of andere manier steeds erger.”

“Ik worstelde ermee dat ze niet eerder naar me toe is gekomen.”

Dat ze niet heeft kunnen behoeden dat Sara uit het leven stapte, neemt Elsbeth zichzelf niet kwalijk. “Ik worstelde er wel mee dat ze niet eerder naar me toe is gekomen. Dat heb ik haar nooit kunnen vragen.” Rouwdeskundige Manu Keirse geeft Elsbeth antwoorden. “Hij zei dat Sara haar pijn zelf moeilijk kon erkennen. Als ze het ons had verteld, had ze die pijn ook in onze ogen gezien. Dat zou te veel zijn geweest." Vier jaar geleden sprak Elsbeth openhartig over het verlies van haar dochter in KRAAK.:

Wachten op privacy instellingen...

Drie jaar na Sara’s dood richt Elsbeth met anderen de stichting Saarisnietgek op. Met een eenmalig magazine, een idee van Sara zelf, zorgt de stichting ervoor dat kinderen openhartig durven te vertellen over hun mentale gezondheid. Het behandelt thema’s als zelfvertrouwen, verdriet, stress, veerkracht, verlies en angst. Inmiddels maken ouders, jeugdprofessionals en honderd basisscholen gebruik van het magazine, waarvan 48 scholen in Brabant.

“Ik moest huilen van dankbaarheid en ontroering.”

Het werk van de stichting is ook Ina Adema, commissaris van de Koning, niet ontgaan. Begin dit jaar hielden Elsbeth en Frans een korte pitch over Saarisnietgek, tijdens de nieuwjaarsreceptie op het provinciehuis. Die maakte indruk, want eind juni viel er een officiële uitnodiging voor de Troonrede op de mat. “Toen Frans hem voorlas, moest ik huilen van dankbaarheid en ontroering”, zegt Elsbeth. Namens de provincie zijn zij dit jaar de twee genodigden. Vorig jaar vertelde Elsbeth in KRAAK. over haar stichting. Bekijk het interview terug vanaf 18:43:

“Als Sara dit had geweten, was ze compleet uit haar dak gegaan. Ik hoor haar enthousiasme gewoon." Elsbeth begint te glunderen. “Sara was een fantastisch kind. Vrolijk en slim, maar ook erg gevoelig. Een zalige meid.”

"Pas op haar zestiende zei ze dat ze veel eerder had moeten praten."

Toch denkt Sara op haar tiende al na over de dood. “Op dat moment wist ik dat niet. Pas op haar zestiende zei ze dat ze er veel eerder over had moeten praten.” Praten over mentale gezondheid is hard nodig. Zeker onder de doelgroep waar Saarisnietgek zich op richt. Bijna 24 procent van de groep 8-leerlingen heeft in 2023 mentale problemen, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. “We zien dat jongeren steeds vaker kampen met somberheid en eenzaamheid", benoemt koning Willem-Alexander dat jaar zelfs expliciet in zijn Troonrede. Door het onderwerp beter bespreekbaar te maken, wil het kabinet samen met jongeren werken aan oplossingen om hiermee om te gaan. “Een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien, is een sterk fundament voor de samenleving van morgen”, vindt de koning.

"Aandacht voor mentale gezondheid zou er altijd moeten zijn."

“Zoek het in eenvoudige dingen”, vult Elsbeth aan. "Vraag hoe het met iemand gaat, heb oog voor elkaar en ga het gesprek aan.” Ze hoopt dat er op 16 september wederom aandacht voor mentale gezondheid is in de Troonrede. “Dat zou er altijd moeten zijn. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn.” Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.

Sara Kuysters uit Oosterhout stapte op 17-jarige leeftijd uit het leven (foto's: Elsbeth Kuijsters)