Nepagent besteelt man voor tienduizenden euro's, politie deelt beelden

De politie heeft beelden gedeeld waarop een man herkenbaar te zien is die zich bij een huis in Valkenswaard voordeed als rechercheur van de politie. De bewoner van het huis trapte er in en werd bestolen van zijn bankpassen en tienduizenden euro’s aan sieraden.

Dat gebeurde afgelopen zomer al, maar omdat de dader nog steeds spoorloos is, deelt de politie nu beelden waarop hij herkenbaar te zien is. Op 15 juli werd de bewoner van het huis gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Er zouden verdachte handelingen zijn gepleegd met zijn bankrekening en de kans zat erin dat er bij hem ingebroken zou worden. Daarom zou een rechercheur langskomen om foto’s te maken van alle kostbare spullen, voor de verzekering.

Nadat de man urenlang met de nepbankmedewerker aan de lijn had gehangen, belde er rond half vijf een jongeman aan. “Een hele goedemiddag”, zei hij met een vriendelijke stem en een glimlach. Hij stelde zich voor als medewerker van de Rijksrecherche. Hij vroeg de man sieraden en bankpassen aan hem mee te geven, zodat hij daar foto’s van kon maken. Want om veiligheidsredenen mocht dat niet in het huis gebeuren.

Pinner is opgepakt

In goed vertrouwen gaf de man alles aan hem af en zo nam de verdachte voor tienduizenden euro’s aan sieraden mee. Met de bankpassen is geprobeerd geld op te nemen, maar dat is niet gelukt. Degene die dat deed is herkend op camerabeelden en opgepakt. Maar de neprechercheur is nog spoorloos. Hij is vastgelegd met een deurbelcamera.

“En nu hoor ik je denken, hoe kunnen mensen er nog steeds in trappen”, zegt de politie in de opsporingsvideo. “Dat dacht het slachtoffer achteraf ook. Ben alert en trap er niet in. Banken vragen nooit via de telefoon gevoelige gegevens. En politie komt niet aan de deur om spullen op te halen.”

Hier zie je hoe de verdachte te werk ging: