Twee mannen opgepakt voor nachtelijke plundering bij Primera

De politie heeft twee mannen aangehouden die verdacht worden betrokken te zijn de inbraak in de Primera in Breda woensdagnacht. Het gaat om een 51-jarige man uit Bergen op Zoom en een 44-jarige man uit Oosterhout.

Inbrekers trapten rond vijf uur ‘s nachts de deur van de winkel in, lieten een puinhoop achter en gingen er met tassen vol sigaretten vandoor.

Ruim twee weken geleden was het ook al raak in de winkel. Hoewel de beveiliging daarna werd opgeschaald, konden de inbrekers toch opnieuw binnenkomen. “Het was blijkbaar niet genoeg", concludeerde eigenaar Rezjwan Ahmed donderdagochtend.

Snelle opsporing

Nu blijkt dat de extra maatregelen toch geholpen hebben. Omdat tabakszaken vaker het doelwit zijn van ram- en inbraken, is de Primera een innovatieve pilot gestart die moet bijdragen aan het sneller opsporen van verdachten.

Hoe de politie precies bij de verdachten kon komen, maakt ze niet bekend. Maar dankzij de maatregel konden de inbrekers woensdagochtend al worden aangehouden in Oosterhout. Hier vonden agenten een behoorlijke hoeveelheid tabakswaar, vermoedelijk afkomstig van de inbraak.

De verdachten, een 51-jarige man uit Bergen op Zoom en een 44-jarige man uit Oosterhout, zijn meegenomen naar het politiebureau en worden gehoord. Uit onderzoek zal moeten blijken of deze verdachten ook schuldig zijn aan de eerdere inbraak bij de zaak.