Verwaarloosde honden en onrust in Prinsenbeek: dit gebeurde vandaag

Van de VVD die in Bernheze niet langer in de gemeenteraad zit tot de stembus van de Top900 die geopend is. Dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Op een terrein in Berkel-Enschot zijn veertig verwaarloosde dieren in beslag genomen. Er liepen varkens, ezels, paarden en honden, die er slecht aan toe waren. De dieren waren volgens de politie mager en zaten onder de vlooien. Op het terrein lag van alles waar ze zich aan konden bezeren. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Vol met vlooien en mager: tientallen verwaarloosde dieren in beslag genomen

De VVD in Bernheze doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 vanwege een tekort aan actieve leden. De partij, momenteel met twee zetels vertegenwoordigd, sluit een terugkeer in 2030 niet uit. Eerder dit jaar trok ook D66 zich om dezelfde reden terug uit de gemeenteraad. Lees hier meer over het besluit:

Lees ook VVD in Bernheze doet niet mee aan de volgende verkiezingen

In Prinsenbeek ontstaat onrust over de aangekondigde spitssluiting voor doorgaand verkeer. De buurgemeenten Moerdijk en Etten-Leur maken zich zorgen over de gevolgen voor de regio. Camera's zullen tussen 7 en 9 uur 's ochtends kentekens controleren, waarbij overtreders een boete van 120 euro riskeren. Check hier de details:

BAM gaat voor 240 miljoen euro het energienetwerk in Brabant vernieuwen en versterken. Het bouwconcern tekende een contract voor twaalf jaar met netbeheerder Enexis om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken. De werkzaamheden starten eind dit jaar. Hier lees je meer over de investering:

Lees ook Versterking van energienet kost bijna een kwart miljard euro

De stembus voor de 15e editie van de Top 900 is geopend bij Omroep Brabant. Tot vrijdagavond kunnen luisteraars hun favoriete nummers doorgeven voor de muzieklijst waar zowel internationale als Brabantse artiesten in voorkomen. De lijst wordt van 12 tot 19 september uitgezonden. Stem hier op jouw favorieten: