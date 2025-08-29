Navigatie overslaan

Hennepkwekerij en -stekkerij in rijtjeshuis ontmanteld

Vandaag om 05:34 • Aangepast vandaag om 09:17
Foto: Instagram politie Markdal.
Foto: Instagram politie Markdal.
In een rijtjeshuis in de wijk IJpelaar in Breda is donderdag een hennepkwekerij en -stekkerij ontdekt. Daarin stonden ruim tienduizend stekken en driehonderd planten.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Agenten hebben een verdachte aangehouden. Die probeerde nog weg te komen, maar dat mislukte.

De agenten hebben naast de hennepplanten en drugsgerelateerde spullen ook een auto en contant geld in beslag genomen.

Garageboxen
Daarna gingen agenten ook een huis in Roosendaal binnen. Daar had een kwekerij gezeten. Die spullen die hierbij gebruikt werden, zijn vernietigd.

Ook bij twee garageboxen, waarvan de locatie niet is bekendgemaakt, zijn door de politie drugsgerelateerde spullen gevonden en vernietigd.

Foto: Instagram politie Markdal.
Foto: Instagram politie Markdal.

