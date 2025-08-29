Hennepkwekerij en -stekkerij in rijtjeshuis ontmanteld

In een rijtjeshuis in de wijk IJpelaar in Breda is donderdag een hennepkwekerij en -stekkerij ontdekt. Daarin stonden ruim tienduizend stekken en driehonderd planten.

Agenten hebben een verdachte aangehouden. Die probeerde nog weg te komen, maar dat mislukte.

De agenten hebben naast de hennepplanten en drugsgerelateerde spullen ook een auto en contant geld in beslag genomen.

Garageboxen

Daarna gingen agenten ook een huis in Roosendaal binnen. Daar had een kwekerij gezeten. Die spullen die hierbij gebruikt werden, zijn vernietigd.

Ook bij twee garageboxen, waarvan de locatie niet is bekendgemaakt, zijn door de politie drugsgerelateerde spullen gevonden en vernietigd.