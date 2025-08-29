Brabant overweegt stappen nu Belgische zinkfabriek gif mag lozen
De strengere voorwaarden gelden voor de stoffen chloride, sulfaat, thallium en seleen.
"Volgens de gunstige adviezen zal de nieuwe vergunning leiden tot een beperkte verbetering vergeleken met de huidige situatie, waarbij de impact op beschermde habitats en soorten afneemt", meldt de provincie Belgisch-Limburg. Daarnaast wordt onderzocht 'welke extra maatregelen mogelijk zijn om de impact op de waterkwaliteit en biodiversiteit in en rond de Dommel structureel te verminderen'.
Vervolgstappen
De provincie Noord-Brabant was tegen een nieuwe vergunning omdat de lozingen het herstel van het waterleven en de natuur in gevaar zouden brengen. De chemische stoffen van de zinkfabriek komen namelijk uiteindelijk in de rivier de Dommel terecht.
In een reactie zegt Saskia Boelema, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: "We hebben kennisgenomen van het besluit van de Vlaamse provincie Limburg om Nyrstar in Pelt alsnog een omgevingsvergunning te verlenen, ondanks het door ons uitgebrachte negatieve advies. We beraden ons over eventuele vervolgstappen."