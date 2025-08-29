Brabant overweegt stappen nu Belgische zinkfabriek gif mag lozen

Ondanks Brabantse protesten heeft zinkfabriek Nyrstar in het Belgische Pelt een milieuvergunning gekregen tot eind 2027. Maar het bedrijf krijgt wel te maken met strengere voorwaarden voor het lozen van chemische stoffen, meldt de provincie Belgisch-Limburg.

"Volgens de gunstige adviezen zal de nieuwe vergunning leiden tot een beperkte verbetering vergeleken met de huidige situatie, waarbij de impact op beschermde habitats en soorten afneemt", meldt de provincie Belgisch-Limburg. Daarnaast wordt onderzocht 'welke extra maatregelen mogelijk zijn om de impact op de waterkwaliteit en biodiversiteit in en rond de Dommel structureel te verminderen'.

Vervolgstappen

De provincie Noord-Brabant was tegen een nieuwe vergunning omdat de lozingen het herstel van het waterleven en de natuur in gevaar zouden brengen. De chemische stoffen van de zinkfabriek komen namelijk uiteindelijk in de rivier de Dommel terecht.

In een reactie zegt Saskia Boelema, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: "We hebben kennisgenomen van het besluit van de Vlaamse provincie Limburg om Nyrstar in Pelt alsnog een omgevingsvergunning te verlenen, ondanks het door ons uitgebrachte negatieve advies. We beraden ons over eventuele vervolgstappen."