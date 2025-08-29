Overlast jongeren is al jaren gaande: 'Online challenges zijn probleem'

Den Bosch heeft al ruim twee jaar te maken met verschillende groepen jongeren die voor onrust zorgen. Dat zei burgemeester Jack Mikkers donderdagavond tijdens een extra bijeenkomst met de gemeenteraad. Volgens hem spelen online challenges (jongeren dagen elkaar online uit om extreme dingen te doen, red.) en dreigementen een steeds grotere rol in het gedrag van de jongeren.

In de Bossche binnenstad gaat het de afgelopen tijd vooral over overlast door een groep Syrische jongeren. Maar meer wijken hebben volgens Mikkers al lange tijd te maken met jongeren die voor overlast zorgen. Een groot probleem zijn volgens Mikkers de zogeheten online challenges. Vooral meisjes van tien tot dertien jaar worden daarbij uitgedaagd om iemand in elkaar te slaan, dat te filmen en te delen op sociale media. “Ze kunnen bonuspunten krijgen bij bepaalde spelletjes door dit soort dingen te doen. Het is heel erg, maar het is wel zo”, aldus de burgemeester. Hij sprak zelf met één van de betrokken meisjes. “Dat gesprek was tranentrekkend. Haar ouders wisten totaal niet waar hun dochter mee bezig was. De verleiding van sociale media is groot en dat zien we helaas ook in onze gemeente.”

Volgens Mikkers komt dit probleem voor in gezinnen van alle achtergronden: “Van kinderen met ouders die een Tesla voor de deur hebben tot gezinnen die in de schulden zitten.”

"Activiteiten verschuiven steeds meer richting criminaliteit."

Ook in Den Bosch-Noord, inclusief de Maaspoort en Rosmalen, is er sprake van problemen. Daar zorgt een groep Nederlandse jongeren van twaalf tot vijftien jaar voor overlast door eieren te gooien, vernielingen te plegen en zelfs mishandelingen. Een van deze jongeren is eerder aangehouden als verdachte van een zware mishandeling. En er zijn gesprekken met ouders gevoerd en waarschuwingsbrieven gestuurd. “Daar is het nu relatief rustig”, concludeert Mikkers.

In Den Bosch-West is juist een heel andere groep actief, met jongeren van diverse achtergronden. “Hun activiteiten verschuiven steeds meer richting criminaliteit”, zegt Mikkers. Wat die criminele activiteiten precies zijn, is niet bekend. Een aantal groepsleden is al aangehouden en zit in een strafrechtelijk traject.

“Met eieren gooien is iets heel anders dan een steekpartij.”