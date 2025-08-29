Overlast jongeren is al jaren gaande: 'Online challenges zijn probleem'
In de Bossche binnenstad gaat het de afgelopen tijd vooral over overlast door een groep Syrische jongeren. Maar meer wijken hebben volgens Mikkers al lange tijd te maken met jongeren die voor overlast zorgen.
Een groot probleem zijn volgens Mikkers de zogeheten online challenges. Vooral meisjes van tien tot dertien jaar worden daarbij uitgedaagd om iemand in elkaar te slaan, dat te filmen en te delen op sociale media. “Ze kunnen bonuspunten krijgen bij bepaalde spelletjes door dit soort dingen te doen. Het is heel erg, maar het is wel zo”, aldus de burgemeester.
Hij sprak zelf met één van de betrokken meisjes. “Dat gesprek was tranentrekkend. Haar ouders wisten totaal niet waar hun dochter mee bezig was. De verleiding van sociale media is groot en dat zien we helaas ook in onze gemeente.”
Volgens Mikkers komt dit probleem voor in gezinnen van alle achtergronden: “Van kinderen met ouders die een Tesla voor de deur hebben tot gezinnen die in de schulden zitten.”
"Activiteiten verschuiven steeds meer richting criminaliteit."
Ook in Den Bosch-Noord, inclusief de Maaspoort en Rosmalen, is er sprake van problemen. Daar zorgt een groep Nederlandse jongeren van twaalf tot vijftien jaar voor overlast door eieren te gooien, vernielingen te plegen en zelfs mishandelingen. Een van deze jongeren is eerder aangehouden als verdachte van een zware mishandeling. En er zijn gesprekken met ouders gevoerd en waarschuwingsbrieven gestuurd. “Daar is het nu relatief rustig”, concludeert Mikkers.
In Den Bosch-West is juist een heel andere groep actief, met jongeren van diverse achtergronden. “Hun activiteiten verschuiven steeds meer richting criminaliteit”, zegt Mikkers. Wat die criminele activiteiten precies zijn, is niet bekend. Een aantal groepsleden is al aangehouden en zit in een strafrechtelijk traject.
“Met eieren gooien is iets heel anders dan een steekpartij.”
Mikkers wijst erop dat de problemen al langer spelen. Zo waren ook jongeren uit de Syrische groep die nu voor onrust zorgt eerder betrokken bij incidenten. Twee van hen kregen vorig jaar, tijdens Koningsdag en het EK-voetbal, al een gebiedsverbod na geweldsincidenten.
De burgemeester vindt het belangrijk om duidelijk te maken dat het om verschillende groepen gaat. “Het enige dat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze jong zijn”, zegt hij. Volgens Mikkers is er daarom niet één oplossing, maar vraagt elke situatie om een andere aanpak. Dat kan variëren van gesprekken met ouders en waarschuwingsbrieven tot gebiedsverboden en strafrechtelijke vervolging. “Met eieren gooien is iets heel anders dan een steekpartij.”
Er zijn volgens Mikkers geen aanwijzingen dat de verschillende groepen onderling contact hebben.