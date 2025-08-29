Grand Hotel De Draak doet mee aan massaclaim tegen Booking.com

Grand Hotel De Draak in Bergen op Zoom is een van de 1100 Nederlandse hotels die een massaclaim indienen tegen Booking.com. Booking eiste van hotels dat die hun kamers op hun eigen site niet goedkoper zouden aanbieden dan op de boekingssite. "Ze werden steeds arroganter in het opstellen van regels", vindt Frans Hazen, de eigenaar van het Bergse hotel.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie tikte Booking.com vorig jaar op de vingers. Zij oordeelden dat de boekingssite hotels onterecht prijsbeperkingen oplegde.

Grand Hotel De Draak in Bergen op Zoom wil een schadevergoeding van de boekingssite voor de onterechte eisen die het stelde. Volgens de eigenaar kun je niet ontkennen dat de boekingssite de hotellerie internationaal heel veel diensten heeft bewezen, maar de macht die Booking erdoor kreeg, had volgens hem een keerzijde.

"Hoe groter en machtiger ze werden, hoe meer ze het contact met hotels verloren. En ze zijn meer arrogant, regentesk, regeltjes gaan opstellen die meer ter bescherming van hun business waren dan een wederzijds, wederkerig verdienmodel", vertelt Hazen tegen de NOS.

Hij merkte dat de samenwerking tussen zijn hotel en de boekingssite steeds meer ging knellen. "Op een gegeven moment voelde het heel erg oncomfortabel, want wie is er nou eigenlijk de baas in De Draak? Is dat Frans Hazen of Booking.com?" Hij geeft toe er regelmatig 'knap chagrijnig van te zijn geworden.' En Hazen is niet de enige hoteleigenaar die een schadevergoeding wil. In Nederland hebben zich volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bijna 1100 hotels aangesloten bij een Europese massaclaim tegen de boekingssite. In heel Europa gaat het om meer dan 15.000 hotels, zegt de Europese brancheorganisatie Hotrec. Hotels kunnen zich tot en met vrijdag aansluiten bij de claim.

KHN en de Europese organisatie Hotrec zeggen dat hoteleigenaren 30 procent of meer van het bedrag dat zij door de prijsbeperkingen zijn misgelopen op kunnen eisen. Booking is het daar niet mee eens en zegt dat het de claim zal aanvechten. "We zijn niet van plan om een schikking te treffen."

Gratis gebruiken Hotels zijn volgens de KHN voor hun zichtbaarheid sterk afhankelijk van platforms als Booking.com. Dit komt doordat gasten de hotels weten te vinden via de boekingssite. In ruil daarvoor betalen de hotels een vergoeding als een overnachting via Booking is geboekt. Booking vindt zelf dat het bedrijf goede redenen had om te eisen dat hotels een overnachting op hun eigen site niet goedkoper mochten aanbieden dan op Booking.com "Hotels mogen ons platform gratis gebruiken om gasten te bereiken", zegt een woordvoerder van Booking.com. "Maar het was niet de bedoeling om de kamer vervolgens op je eigen website goedkoper aan te bieden. Anders hebben wij geen levensvatbaar verdienmodel."