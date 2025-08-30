Op deze plek vierden soldaat van Oranje en Wilhelmina de bevrijding

Bij de poort van de statige, met kinderkopjes geplaveide oprijlaan, die aan beide kanten is voorzien van machtige bomen, houdt een militair de wacht. In de verte doemt een grote groep mensen met versierde wagens op. De wachtpost is met stomheid geslagen. Sta ik hier de belangrijkste persoon van Nederland op een geheime plek te bewaken, overkomt me dit. "In naam van Oranje, doe open die poort!", zingt de mensenmassa luid. Tegen zoveel muzikaal geweld en enthousiasme is hij niet opgewassen en de deuren van landgoed Anneville in Ulvenhout zwaaien open.

Het is 26 mei 1945 als de grote menigte uit de directe omgeving, onder aanvoering van de inwoners van het nabij gelegen gehucht Geersbroek (ook wel Gatbroek geheten), binnendringt. Drie weken daarvoor hebben de Duitsers zich overgegeven en is Nederland bevrijd. Al is Breda en omgeving al sinds eind oktober 1944 verlost van de bezetters, dit is het moment voor een groot feest. Maar waarom juist op deze plek? Dat komt door de aanwezigheid van iemand die geldt als het symbool van het verzet tegen de Duitsers. Onder luid protest vertrok zij naar Londen toen onze 'oosterburen' ons land binnentrokken. Om van daaruit de inwoners jarenlang moed te blijven inpraten via radioboodschappen. Prins Bernhard

Haar man, prins Bernhard, was haar al voorgegaan. Eind november 1944, als een groot deel van het zuiden van Nederland is bevrijd, wordt Breda zijn hoofdkwartier. Hij neemt zijn intrek in Anneville dat in het naastgelegen Ulvenhout ligt.

Dit landgoed is halverwege de negentiende eeuw ontstaan en heeft een oppervlakte van ruim 30 hectare. Het wordt in de jaren twintig van de vorige eeuw verhuurd en er komt een hotel, restaurant en theehuis in. De Duitsers pikken het na de inval in en maken er een broodbakkerij van rond het koetshuis waar ook het personeel verblijft. In het landhuis zelf wonen officieren. Bernhard vertrekt op 13 april 1945. Eind die maand landt er een vliegtuig op Gilze-Rijen. Met daarin koningin Wilhelmina en haar dochter en kroonprinses Juliana. Het koninklijke duo komt niet alleen. Ze hebben een paar belangrijke lijfwachten bij zich, onder wie Erik Hazelhoff Roelfzema. Dat is de man die later wereldberoemd wordt na het verschijnen van het boek Soldaat van Oranje in 1971 en de gelijknamige film uit 1977. Daarin staan zijn belevenissen als verzetsman die naar Londen vlucht, terugkeert naar Nederland om de strijd voort te zetten en als piloot vecht tegen de Duitsers. Hij krijgt daarvoor de hoogste militaire onderscheiding: de Willems-Orde.

Koningin Wilhelmina arriveert samen met prinses Juliana (links) bij landgoed Anneville in Ulvenhout (foto: Willem van de Poll/ Anefo/ Nationaal Archief).

Het gezelschap vestigt zich begin mei 1945 in het landgoed. En slechts enkele dagen daarna komt dan het verlossende woord: de Duitsers hebben zich overgegeven. De strijd is voorbij. Het is groot feest in Anneville, maar eigenlijk mag niemand dat weten. Want dat Wilhelmina hier verblijft, is een streng bewaard geheim. Dat geheim lekt echter heel snel uit. Al na een paar dagen komen mensen cadeaus aanbieden aan de koningin en haar dochter. Twee meisjes overhandigen een bos bloemen.

Twee meisjes bieden koningin Wilhelmina en prinses Juliana bloemen aan op het bordes van Anneville (foto: Foto Atelier Boogaard Breda/Stadsarchief Breda).

Het hek is pas echt van de dam als vele honderden mensen op 26 mei het landgoed opstormen. Er ontstaat spontaan een groot defilé en de bezoekers schudden de vorstin en de prinses de hand. En voorzien hen van allerlei presentjes. Het is een groot, spontaan volksfeest dat urenlang duurt.

Erik Hazelhoff Roelfzema en prins Bernhard tijdens het aanbieden van het boek Soldaat van Oranje in 1971 (foto: ANEFO / NA/ Nationaal Archief)