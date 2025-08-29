Nieuw hoogtepunt voor Robin Roefs: debuut in selectie Oranje

Doelman Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther is voor het eerst opgenomen in de selectie van het 'grote' Nederlands elftal. Hij maakt deel uit van de groep van 25 spelers voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden, meldt de KNVB.

Roefs maakte eerder deze zomer een sterke indruk bij Jong Oranje, dat op het EK in de halve finale van Engeland verloor. Begin augustus nam Sunderland de doelman voor 10,5 miljoen euro over van NEC.

De 22-jarige Roefs krijgt de voorkeur boven Nick Olij, die bij zijn nieuwe club PSV niet aan voetballen toekomt en daardoor ook zijn plaats in de nationale ploeg kwijt is. Bart Verbruggen en Mark Flekken zijn de andere twee keepers in de selectie.

VV Heeswijk

Roefs begon met voetballen bij VV Heeswijk. Hij belandde vervolgens in de jeugdopleiding van NEC, haalde daar het eerste elftal en maakte daar in korte tijd zoveel indruk dat Sunderland zich voor hem meldde.

"Het is snel gegaan met hem", analyseerde voorzitter Maarten Lucius van VV Heeswijk begin deze maand. "Daar sta je dan als 22-jarige jongen uit een boerendorp bij een club in een vreemde stad in Engeland. Maar ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Robin is een heel nuchtere jongen."

Polen en Litouwen

Met het Nederlands elftal neemt Roefs het donderdag 4 september in De Kuip in Rotterdam op tegen Polen. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Litouwen in Kaunas.

Oranje is na twee kwalificatieduels nog zonder puntenverlies. Het WK is volgend jaar in de VS, Canada en Mexico.

Naast Roefs maken ook PSV'er Jerdy Schouten, Bredanaar Virgil van Dijk en Eindhovenaar Cody Gakpo deel uit van de selectie van bondscoach Ronald Koeman.