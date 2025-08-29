Dode man in bovenwoning is 69-jarige man uit Uden

De man die donderdagavond dood werd gevonden in een bovenwoning aan de Galerij in Uden is een 69-jarige man uit Uden. Het slachtoffer werd gevonden door de pandeigenaar.

De eigenaar van het pand schakelde de politie in even na half tien 's avonds. Hij zei tegen de politie dat hij een gewonde man in de bovenwoning had gevonden. De man bleek te zijn overleden.

De man die in de woning werd aangehouden is een 46-jarige Poolse man zonder vast woonadres in Nederland, meldt de politie. Hij verbleef vermoedelijk in het huis. De politie houdt er rekening mee dat de Udenaar slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Het huis zit boven een winkelpand met een speelgoedwinkel en een babyzaak in het centrum van Uden. De winkels zijn vrijdag gewoon open.

Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie zegt dat het forensisch onderzoek in en om de woning nog zeker een dag en mogelijk nog meerdere dagen gaat duren.