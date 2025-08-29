Navigatie overslaan

Auto en vrachtwagen op elkaar gebotst op de N640

Vandaag om 13:15 • Aangepast vandaag om 14:32
Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink
Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink
Op de N640 tussen Hoeven en Oudenbosch heeft vrijdagmiddag een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Een auto en vrachtwagen zijn op elkaar gebotst. De bestuurder van de auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer en ambulance kwamen naar de plek van de botsing. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. De politie doet onderzoek.

Na het ongeluk was de N640 op de kruising Bosschendijk met de Gors even afgesloten, maar de weg werd rond twee uur weer vrijgegeven.

