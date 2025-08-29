Navigatie overslaan

Verdachte vloeistof ontdekt bij kanaal, mogelijk drugsafval

Vandaag om 13:32 • Aangepast vandaag om 14:30
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
nl
Aan de Zuiderkanaalweg in Sprang-Capelle hebben onbekenden een verdachte vloeistof geloosd. Een medewerker van het waterschap Brabantse Delta ontdekte de vloeistof vrijdagochtend. Het goedje liep van bovenaf de dijk af. De politie en het waterschap onderzoeken of het om drugsafval gaat.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Er zijn aanwijzingen dat op dezelfde locatie eerder soortgelijke activiteiten hebben plaatsgevonden, waarbij vermoedelijk drugsafval is geloosd. De politie onderzoekt om wat voor stof het precies gaat en waar de stof vandaan komt.

De brandweer kon geen metingen verrichten en verder geen ondersteuning bieden. Hoeveel vloeistof er is geloosd, is niet duidelijk.

Maatregelen
Waterschap Brabantse Delta onderzoekt welke maatregelen er nodig zijn om verdere schade aan de natuur en risico's te beperken. Mogelijk moeten zij de grond afdekken of afgraven, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Het waterschap benadrukt dat lozingen van drugsafval ernstige risico's vormen voor natuur, waterkwaliteit en volksgezondheid. Zij werken samen met de betrokken diensten om de situatie onder controle te krijgen.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!