Verdachte vloeistof ontdekt bij kanaal, mogelijk drugsafval

Aan de Zuiderkanaalweg in Sprang-Capelle hebben onbekenden een verdachte vloeistof geloosd. Een medewerker van het waterschap Brabantse Delta ontdekte de vloeistof vrijdagochtend. Het goedje liep van bovenaf de dijk af. De politie en het waterschap onderzoeken of het om drugsafval gaat.

Er zijn aanwijzingen dat op dezelfde locatie eerder soortgelijke activiteiten hebben plaatsgevonden, waarbij vermoedelijk drugsafval is geloosd. De politie onderzoekt om wat voor stof het precies gaat en waar de stof vandaan komt.

De brandweer kon geen metingen verrichten en verder geen ondersteuning bieden. Hoeveel vloeistof er is geloosd, is niet duidelijk.

Maatregelen

Waterschap Brabantse Delta onderzoekt welke maatregelen er nodig zijn om verdere schade aan de natuur en risico's te beperken. Mogelijk moeten zij de grond afdekken of afgraven, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Het waterschap benadrukt dat lozingen van drugsafval ernstige risico's vormen voor natuur, waterkwaliteit en volksgezondheid. Zij werken samen met de betrokken diensten om de situatie onder controle te krijgen.