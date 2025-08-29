Verdachte vloeistof ontdekt bij kanaal, mogelijk drugsafval
Er zijn aanwijzingen dat op dezelfde locatie eerder soortgelijke activiteiten hebben plaatsgevonden, waarbij vermoedelijk drugsafval is geloosd. De politie onderzoekt om wat voor stof het precies gaat en waar de stof vandaan komt.
De brandweer kon geen metingen verrichten en verder geen ondersteuning bieden. Hoeveel vloeistof er is geloosd, is niet duidelijk.
Maatregelen
Waterschap Brabantse Delta onderzoekt welke maatregelen er nodig zijn om verdere schade aan de natuur en risico's te beperken. Mogelijk moeten zij de grond afdekken of afgraven, maar daar is nog geen besluit over genomen.
Het waterschap benadrukt dat lozingen van drugsafval ernstige risico's vormen voor natuur, waterkwaliteit en volksgezondheid. Zij werken samen met de betrokken diensten om de situatie onder controle te krijgen.