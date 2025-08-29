Frank Lammers ongetraind aan de start van de Tour der Ongeschoren Benen

Acteur, bourgondiër én… ongetrainde wielrenner. Frank Lammers stapt dit weekend opnieuw op de fiets tijdens de Tour der Ongeschoren Benen. Geen wedstrijd, maar een tocht van zo’n 105 kilometer van Lierop naar het Limburgse Grashoek en terug. Samen met profrenners, bekende Brabanders en talloze recreatieve fietsers gaat Frank de uitdaging aan, dit keer volledig op karakter.

Na zes weken wijn drinken in Frankrijk ben ik nog niet begonnen met trainen, bekent Frank in de podcast Ni Na Lammers Luisteren, die hij samen met Nina van den Broek maakt. “Maar dat maakt niks uit. Het gaat er niet om wie het snelst is, we komen samen over de streep.” Begrip in Lierop

De Tour der Ongeschoren Benen is inmiddels een begrip in Lierop. Het evenement werd ruim tien jaar geleden in het leven geroepen als een ludieke tegenhanger van het serieuze wielrennen. Geen strak geschoren kuiten of glimmende profbenen, maar gewone mannen en vrouwen die fietsen voor de gezelligheid én voor het goede doel.

Wat begon als een kleinschalige tocht onder vrienden, groeide uit tot een jaarlijks festijn met honderden deelnemers en veel publiek langs de route. Dit jaar wordt er gefietst voor de Klimop Stichting, die mensen helpt na een ongeluk weer volop mee te doen aan het dagelijks leven. Andere bekende deelnemers zijn Leo Alkemade en Rob Scheepers. Veel toeschouwers verwacht

Wie de Mierlose acteur wil zien afzien – of misschien juist zien flaneren – hoeft alleen maar langs de route te staan. “De start is in Lierop. Zo groot is dat niet, dus daar vinden de mensen ons vanzelf wel,” lacht hij. Ook in Grashoek en langs de weg verzamelen zich traditiegetrouw veel toeschouwers om het spektakel mee te maken. Of hij als eerste, laatste of ergens daar tussenin finisht? Voor Frank maakt het niets uit. “Het is gewoon gezellig. Dáár gaat het om.” Beluister nu hier de nieuwste aflevering van Ni Na Lammers Luisteren, waarin Frank en Nina met een flinke dosis humor vooruitblikken op de tocht