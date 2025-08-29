PSV is blij met komst afmaker, maar vreest voor vertrek sleutelspeler

PSV-trainer Peter Bosz is blij met de komst van Myron Boadu. De 24-jarige spits komt over van AS Monaco. “Hij kan doelpunten maken, dat hebben we nodig.” Aan de andere kant moet PSV vrezen voor een vertrek van Joey Veerman. De Engelse club Brentford heeft namelijk een miljoenenbod uitgebracht. “Het is zeker niet lekker, mocht er nog een speler vlak voor het sluiten van de transfermarkt vertrekken", zegt Bosz.

Boadu komt naar Eindhoven als vervanger van de aan zijn knie geblesseerde Alassane Pléa. Bij zijn werkgever AS Monaco komt hij niet in de plannen voor en de afgelopen jaren werd hij verhuurd aan FC Twente en VfL Bochum. Bosz: “Er zijn een heleboel namen de revue gepasseerd, waarvan veel onrealistisch. Boadu zien we als een echte afmaker en die hebben we nodig, want kansen creëren we veel. Maar hij kan meer dan alleen afmaken.”

Zaterdagavond tegen Telstar is Boadu nog niet inzetbaar. Ricardo Pepi is op de weg terug, maar Bosz wilde nog niet zeggen of de Amerikaan in de basis start. Wie er niet bij is tegen de promovendus is Mauro Júnior. De linksback ligt er met een enkelblessure zeker zes tot acht weken uit. Anass Salah-Eddine wordt zeer waarschijnlijk binnenkort aan de selectie toegevoegd. PSV wil de 23-jarige linksback huren van AS Roma, al wilde Bosz dat niet bevestigen. “Maar de komst van een nieuwe verdediger staat los van de blessure van Mauro. We hadden er sowieso een vacature uitstaan.”

"We moeten niet zielig doen."

Technisch directeur Earnest Stewart moet mogelijk ook nog aan het werk om een nieuwe middenvelder aan de selectie toe te voegen. Brentford heeft serieuze belangstelling voor Joey Veerman en een bod uitgebracht. Het is nog niet duidelijk of PSV de international wil laten gaan. “Het is hartstikke lastig om een vervanger te vinden, want de lijstjes zijn korter geworden omdat spelers nu ergens anders voetballen. Het hoort er nou eenmaal bij en we moeten niet zielig doen, maar ik ben blij als de transfermarkt gesloten is.”

Lees ook PSV neemt het op tegen deze clubs in de Champions League