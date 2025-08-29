JA21 gebruikt nepbeeld van Thunberg voor campagne: 'Omarm kernenergie'

Een opvallende stickeractie van JA21: klimaatactiviste Greta Thunberg en de Brabantse fractievoorzitter Willem Rutjens staan gebroederlijk naast elkaar met de tekst ‘Omarm kernenergie’. Maar het is geen echte foto van Rutjens en Thunberg. De foto is gemaakt met AI en is dus nep.

Met de slogan 'Omarm kernenergie' bekritiseert JA21 een reclamefilmpje van de overheid waarin burgers worden opgeroepen om tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds minder stroom te gebruiken. Tussen die tijden is het stroomnet overbelast. In een filmpje op X pleit JA21 voor kernenergie als betrouwbare energiebron en daarbij wordt ook ook het portret van Thunberg gebruikt.

Symbool voor Co2 reductie

Rutjens van JA21 reageert: “Thunberg staat symbool voor het reduceren van CO2. Dat kun je goed doen met kernenergie”, zegt hij. De partij zegt om meerdere redenen kernenergie te willen. Omdat Rutjens Thunberg een symbool vindt, is het volgens hem ook geen probleem dat hij haar op de AI-afbeelding zette.

“Zon en wind zijn onbetrouwbaar als energiebron, omdat de zon niet altijd schijnt en het niet altijd waait. Als we kernenergie hebben, hoeven we het niet rustig aan te doen met energie op momenten waarop die andere energiebronnen minder stroom opwekken”. De partij laat verder weten dat de stickers worden verspreid als campagnemateriaal.