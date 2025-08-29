Man in kippenpak langs de A2

Medewerkers van Rijkswaterstaat moesten vrijdagmiddag twee keer kijken toen zij een man in een kippenpak langs de snelweg A2 bij Eindhoven zagen staan. "Carnaval is nog ver weg, maar deze vreemde vogel bij Lampegat is er al helemaal klaar voor", meldt Rijkswaterstaat.

Het is nog maar 74 nachtjes slapen voor de start van het carnavalsseizoen, maar voor deze man kon het blijkbaar niet snel genoeg beginnen. Hij stond vrijdag langs de A2 bij de afrit van Lampegat in een wel heel opmerkelijke outfit. Volgens Rijkswaterstaat 'is hij er helemaal klaar voor'.

Medewerkers zijn toch maar even een kijkje gaan nemen. Volgens Rijkswaterstaat was de vogel rond kwart voor drie alweer gevlogen. Ongeluk

Het is een drukke middag op de A2 richting Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard gebeurde een ongeluk plaats. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hogt is de rechterrijstrook dicht. De vertraging liep rond tien over half drie op tot een half uur.