Schorpioen reist mee in tas van Ilse: 'Dacht dat het blaadjes waren'

Een vakantie naar het Kroatische Rovinj leverde Ilse Bok uit Heeswijk-Dinther een onverwacht én levend souvenir op. Twee weken na thuiskomst ontdekte ze een Europese zwarte schorpioen in haar tas. Het beestje had zich tijdens haar vakantie in haar stoffen tas verstopt.

Ilse ontdekte de schorpioen pas toen ze de laatste restjes van haar vakantiespullen aan het opruimen was. "Ik dacht eerst dat het blaadjes waren", vertelt ze. "Dat vond ik wel raar, want er waaiden niet veel blaadjes rond op de camping. Toen keek ik nog een keer en ineens zag ik iets bewegen."

"Toen ik 'm aan mijn zoon wilde laten zien, kroop hij er bijna uit."

De schorpioen was zo'n 3,5 centimeter groot en was aan het vervellen. "Ik vond het wel een beetje spannend. We wisten niet of hij kon springen of agressief was, maar hij was heel rustig." Ilse besloot het diertje nog even in de tas te laten zitten, zodat haar zoon hem kon zien. "Maar toen kroop hij er bijna uit."

Ilse verbleef twee weken met haar man en hun zoons van 14 en 16 in een glamping-tent op een camping in Kroatië. Ze had dan ook niet verwacht dat ze voor vertrek nog alle bagage moest controleren op exotische dieren. "We waren eigenlijk helemaal niet in de natuur en ik heb de tas nergens mee naartoe genomen." Geen verrassing

Waarschijnlijk is de schorpioen via de tent binnengekomen, realiseert Ilse zich ineens. "Mijn kind vond in de tent al eerder een schorpioen, maar dat was een hele kleine. Ik had er niet bij stilgestaan dat er schorpioenen zaten."

De tas waar de schorpioen meer dan twee weken in zat (foto: eigen beeld).

Via een kennis kreeg ze het advies om iets met de schorpioen te doen. "Want ik kon hem niet zomaar uitzetten, dat snapte ik ook wel." Ze zocht online op wat ze moest doen en besloot te bellen met een reptielenwinkel. "Het eerste wat hij zei was dat ik geen dieren mocht importeren. Maar dat heb ik natuurlijk niet bewust gedaan." Dierenambulance

De winkelier raadde aan het dier ‘liefdevol’ te verzorgen in een bakje. "Daar was ik niet zo over te spreken, dus heb ik de Dierenambulance gebeld." Die kwam snel in actie en bracht de schorpioen over naar dierencentrum Hokazo. Daar verbleef hij één nacht, waarna hij werd overgedragen aan Stichting Carnivora, gespecialiseerd in exotische dieren. Ze kan er achteraf wel om lachen. "Dit zie je niet elke dag."